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Путин оценил отношения России и Белоруссии - РИА Новости, 13.03.2025
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15:27 13.03.2025 (обновлено: 15:52 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/putin--2004766113.html
Путин оценил отношения России и Белоруссии
Путин оценил отношения России и Белоруссии - РИА Новости, 13.03.2025
Путин оценил отношения России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин назвал отношения России и Белоруссии братскими. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:27:00+03:00
2025-03-13T15:52:00+03:00
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал отношения России и Белоруссии братскими. "Собственно говоря, это и понятно, мне кажется, потому что между Россией и Белоруссией особые отношения. И союзнические, и братские в прямом смысле этого слова", - сказал Путин в ходе российско-белорусских переговоров. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Кремле. Главы государств, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы.
https://ria.ru/20250313/putin-2004762831.html
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Путин об отношениях России и Белоруссии
Отношения России и Белоруссии развиваются таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами, подчеркнул Путин
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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, в мире
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, В мире
Путин оценил отношения России и Белоруссии

Путин назвал отношения России и Белоруссии братскими

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал отношения России и Белоруссии братскими.
"Собственно говоря, это и понятно, мне кажется, потому что между Россией и Белоруссией особые отношения. И союзнические, и братские в прямом смысле этого слова", - сказал Путин в ходе российско-белорусских переговоров.
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Кремле. Главы государств, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин оценил отношения России и Белоруссии в сфере экономики
Вчера, 15:17
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
 
 
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