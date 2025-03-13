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Сторонники Трампа подготовят план продолжения его курса на век вперед - РИА Новости, 13.03.2025
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16:43 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/prodolzhenie-2004795359.html
Сторонники Трампа подготовят план продолжения его курса на век вперед
Сторонники Трампа подготовят план продолжения его курса на век вперед - РИА Новости, 13.03.2025
Сторонники Трампа подготовят план продолжения его курса на век вперед
Сторонники президента США Дональда Трампа готовят план продолжения его политического курса на сто лет вперед, сообщает портал Axios со ссылкой на руководителей... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:43:00+03:00
2025-03-13T16:43:00+03:00
в мире
сша
америка
дональд трамп
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сторонники президента США Дональда Трампа готовят план продолжения его политического курса на сто лет вперед, сообщает портал Axios со ссылкой на руководителей связанного с Трампом аналитического центра "Институт политики "Америка прежде всего"" (America First Policy Institute). "Хорошо финансируемые силы (движения – ред.) MAGA (Make America Great Again - лозунг движения Трампа "Сделать Америку снова великой"), близкие к Белому дому, готовят "100-летний план", чтобы попытаться сохранить трампизм на долгое время после того, как президент Трамп покинет свой пост", - пишет портал. Отмечается, что America First Policy Institute расширяет свою деятельность с тем, чтобы стать своего рода "инкубатором" для движения Трампа после 20 января 2029 года и обеспечить сохранение его политических идей вплоть до следующего столетия.
https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html
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в мире, сша, америка, дональд трамп
В мире, США, Америка, Дональд Трамп
Сторонники Трампа подготовят план продолжения его курса на век вперед

Движение MAGA готовит план продолжения курса Трампа на сто лет вперед

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сторонники президента США Дональда Трампа готовят план продолжения его политического курса на сто лет вперед, сообщает портал Axios со ссылкой на руководителей связанного с Трампом аналитического центра "Институт политики "Америка прежде всего"" (America First Policy Institute).
"Хорошо финансируемые силы (движения – ред.) MAGA (Make America Great Again - лозунг движения Трампа "Сделать Америку снова великой"), близкие к Белому дому, готовят "100-летний план", чтобы попытаться сохранить трампизм на долгое время после того, как президент Трамп покинет свой пост", - пишет портал.
Отмечается, что America First Policy Institute расширяет свою деятельность с тем, чтобы стать своего рода "инкубатором" для движения Трампа после 20 января 2029 года и обеспечить сохранение его политических идей вплоть до следующего столетия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
У Трампа есть план
6 февраля, 08:00
 
В миреСШААмерикаДональд Трамп
 
 
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