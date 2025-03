https://ria.ru/20250313/prodolzhenie-2004795359.html

Сторонники Трампа подготовят план продолжения его курса на век вперед

Сторонники Трампа подготовят план продолжения его курса на век вперед

2025-03-13T16:43:00+03:00

в мире

сша

америка

дональд трамп

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сторонники президента США Дональда Трампа готовят план продолжения его политического курса на сто лет вперед, сообщает портал Axios со ссылкой на руководителей связанного с Трампом аналитического центра "Институт политики "Америка прежде всего"" (America First Policy Institute). "Хорошо финансируемые силы (движения – ред.) MAGA (Make America Great Again - лозунг движения Трампа "Сделать Америку снова великой"), близкие к Белому дому, готовят "100-летний план", чтобы попытаться сохранить трампизм на долгое время после того, как президент Трамп покинет свой пост", - пишет портал. Отмечается, что America First Policy Institute расширяет свою деятельность с тем, чтобы стать своего рода "инкубатором" для движения Трампа после 20 января 2029 года и обеспечить сохранение его политических идей вплоть до следующего столетия.

сша

америка

2025

