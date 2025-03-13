https://ria.ru/20250313/pozhar-2004800053.html

В Туапсинском районе загорелся лес

В Туапсинском районе загорелся лес - РИА Новости, 13.03.2025

В Туапсинском районе загорелся лес

Лес горит в районе поселка Джубга в Туапсинском районе на площади 6 тысяч квадратных метров, сообщили в минприроды Кубани. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:02:00+03:00

2025-03-13T17:02:00+03:00

2025-03-13T17:19:00+03:00

происшествия

туапсинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004804392_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d816c7170825b9d1a41137c6a2a001a3.jpg

КРАСНОДАР, 13 мар – РИА Новости. Лес горит в районе поселка Джубга в Туапсинском районе на площади 6 тысяч квадратных метров, сообщили в минприроды Кубани. "Лесное возгорание в Туапсинском районе. Системой "Лесохранитель" зафиксировано задымление в районе населённого пункта Джубга со стороны леса", - говорится в сообщении. Как уточняет министерство, примерная площадь возгорания составляет 0,6 гектаров.

https://ria.ru/20240809/pozhar-1965239541.html

туапсинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, туапсинский район