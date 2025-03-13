https://ria.ru/20250313/pozhar-2004800053.html
В Туапсинском районе загорелся лес
В Туапсинском районе загорелся лес - РИА Новости, 13.03.2025
В Туапсинском районе загорелся лес
Лес горит в районе поселка Джубга в Туапсинском районе на площади 6 тысяч квадратных метров, сообщили в минприроды Кубани. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:02:00+03:00
2025-03-13T17:02:00+03:00
2025-03-13T17:19:00+03:00
происшествия
туапсинский район
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КРАСНОДАР, 13 мар – РИА Новости. Лес горит в районе поселка Джубга в Туапсинском районе на площади 6 тысяч квадратных метров, сообщили в минприроды Кубани. "Лесное возгорание в Туапсинском районе. Системой "Лесохранитель" зафиксировано задымление в районе населённого пункта Джубга со стороны леса", - говорится в сообщении. Как уточняет министерство, примерная площадь возгорания составляет 0,6 гектаров.
https://ria.ru/20240809/pozhar-1965239541.html
туапсинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, туапсинский район
Происшествия, Туапсинский район
В Туапсинском районе загорелся лес
В районе поселка Джубга в Туапсинском районе загорелся лес на площади 6 тыс кв м