https://ria.ru/20250313/pozhar-2004701490.html

Пожар на танкере Stena Immaculate у берегов Британии прекратился

Пожар на танкере Stena Immaculate у берегов Британии прекратился - РИА Новости, 13.03.2025

Пожар на танкере Stena Immaculate у берегов Британии прекратился

Пожар на борту танкера Stena Immaculate, вспыхнувший в результате столкновения с контейнеровозом Solong у берегов Великобритании, прекратился, сообщила... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T11:13:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Пожар на борту танкера Stena Immaculate, вспыхнувший в результате столкновения с контейнеровозом Solong у берегов Великобритании, прекратился, сообщила судоходная компания и оператор судна Crowley. Ранее замглавы британского минтранса Майк Кейн заявил, что пожар на танкере, вероятно, потушен. Британская береговая охрана при этом сообщала об отсутствии "видимого" возгорания, но не подтверждала полную его ликвидацию. "Пожар на борту Stena Immaculate прекратился, видимых признаков дыма или пламени после проверки в среду нет", - говорится в заявлении компании в соцсети X. Специалисты также начали оценку внешней части судна и констатировали отсутствие продолжающегося разлива авиатоплива, которое перевозил танкер, сообщает Crowley. Остается неясным, какой объём топлива попал в море после столкновения, произвести оценку можно будет только после того, как специалисты поднимутся на борт, сказано в заявлении. Это произойдет, когда это станет безопасно и позволят погодные условия. Отмечается, что танкер продолжает стоять на якоре и находиться под наблюдением. В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих судах вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб. Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Корабль перевозил 220 тысяч баррелей авиатоплива. Компания-владелец грузового судна Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.

https://ria.ru/20250311/smi-2004211695.html

https://ria.ru/20250310/tanker-2004197899.html

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