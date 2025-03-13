https://ria.ru/20250313/pozhar-2004656582.html

Пожар в Ростовской области на месте падения БПЛА ликвидирован

Пожар в Ростовской области на месте падения БПЛА ликвидирован - РИА Новости, 13.03.2025

Пожар в Ростовской области на месте падения БПЛА ликвидирован

Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в хуторе Калининском Ростовской области ликвидирован, расположенный рядом промобъект не пострадал, сообщил врио... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T05:59:00+03:00

2025-03-13T05:59:00+03:00

2025-03-13T06:03:00+03:00

происшествия

ростовская область

россия

шолоховский район

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_50c65ebd2c33c3c7f3c475523ce99925.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в хуторе Калининском Ростовской области ликвидирован, расположенный рядом промобъект не пострадал, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, в том числе были подавлены пять дронов над Ростовской областью. Позже врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения БПЛА произошло возгорание на территории промобъекта, пострадавших среди персонала не было."Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в хуторе Калининском Шолоховского района ликвидирован. Из-за горения сухой травы в поле расположенный рядом промобъект не пострадал", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250312/pozhar-2004641023.html

ростовская область

россия

шолоховский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, россия, шолоховский район, юрий слюсарь