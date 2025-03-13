https://ria.ru/20250313/pozhar-2004656582.html
Пожар в Ростовской области на месте падения БПЛА ликвидирован
Пожар в Ростовской области на месте падения БПЛА ликвидирован - РИА Новости, 13.03.2025
Пожар в Ростовской области на месте падения БПЛА ликвидирован
Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в хуторе Калининском Ростовской области ликвидирован, расположенный рядом промобъект не пострадал, сообщил врио... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T05:59:00+03:00
2025-03-13T05:59:00+03:00
2025-03-13T06:03:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
шолоховский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в хуторе Калининском Ростовской области ликвидирован, расположенный рядом промобъект не пострадал, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, в том числе были подавлены пять дронов над Ростовской областью. Позже врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения БПЛА произошло возгорание на территории промобъекта, пострадавших среди персонала не было."Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в хуторе Калининском Шолоховского района ликвидирован. Из-за горения сухой травы в поле расположенный рядом промобъект не пострадал", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
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происшествия, ростовская область, россия, шолоховский район, юрий слюсарь
Происшествия, Ростовская область, Россия, Шолоховский район, Юрий Слюсарь
Пожар в Ростовской области на месте падения БПЛА ликвидирован
Слюсарь: пожар в Ростовской области на месте падения БПЛА ликвидирован