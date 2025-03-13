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В Politico рассказали о последствиях политики Трампа для ЕС - РИА Новости, 13.03.2025
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14:28 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/politika-2004749766.html
В Politico рассказали о последствиях политики Трампа для ЕС
В Politico рассказали о последствиях политики Трампа для ЕС - РИА Новости, 13.03.2025
В Politico рассказали о последствиях политики Трампа для ЕС
Внешнеполитический курс президента США Дональда Трампа, неоднократно выступавшего с критикой Европы, способствует сближению Франции и Германии, сообщает издание РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:28:00+03:00
2025-03-13T14:28:00+03:00
в мире
германия
франция
европа
дональд трамп
фридрих мерц
эммануэль макрон
politico
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Внешнеполитический курс президента США Дональда Трампа, неоднократно выступавшего с критикой Европы, способствует сближению Франции и Германии, сообщает издание Politico со ссылкой на источник, близкий к лидеру победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриху Мерцу. Politico уточняет, что в прошлом для президента Франции Эммануэля Макрона отношения с Германией были "вечным разочарованием", так как Берлин, несмотря на усилия французского лидера, "не поддавался его чарам" в ключевых вопросах политики и торговли. "Мерц и Макрон нашли общую волну. Поддерживаются интенсивные контакты, они должны привести к франко-германской повестке дня, которая должна начаться вскоре после того, как новое немецкое правительство приступит к работе", - приводит издание слова неназванного источника, входящего в окружение Мерца. Согласно Politico, подобное изменение в отношениях между Францией и Германией продиктовано курсом Трампа в отношении Евросоюза, который якобы привел к "разрушению" европейской архитектуры безопасности. "Проблемы, вызванные отходом администрации Трампа от Европы, привели к тому, что один близкий к Макрону чиновник назвал сближением между Берлином и Парижем", - говорится в материале издания. Тем не менее, подчеркивает Politico, разногласия между Францией и Германией по острым вопросам, скорее всего, сохранятся, а обоим лидерам предстоит пройти "непростой путь". Так, Мерцу придется убедить власти ФРГ одобрить заимствования бюджета, чтобы увеличить расходы страны на оборону, тогда как "страдающая от нехватки средств" Франция предложила прибегнуть к совместному заимствованию на европейском уровне, что пока не устраивает Германию, добавляется в статье издания. Вместе с тем, несмотря на разногласия, оба государства смогут сблизиться во многих других аспектах, в частности в сфере обороны, пишет Politico со ссылкой на чиновников. Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. В среду Европарламент поддержал ответные меры Еврокомиссии на пошлины США, назвав действия Вашингтона "торговым хаосом". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда заявила, что на пошлины Соединенных Штатов на 28 миллиардов долларов ЕС ответит контрмерами на сумму 26 миллиардов евро. Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250127/trump-1995799126.html
https://ria.ru/20250313/tramp-2004705382.html
https://ria.ru/20250120/tramp-1994593899.html
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в мире, германия, франция, европа, дональд трамп, фридрих мерц, эммануэль макрон, politico, хдс/хсс, еврокомиссия
В мире, Германия, Франция, Европа, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Politico, ХДС/ХСС, Еврокомиссия
В Politico рассказали о последствиях политики Трампа для ЕС

Politico: политика Трампа способствует сближению Франции и Германии

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Внешнеполитический курс президента США Дональда Трампа, неоднократно выступавшего с критикой Европы, способствует сближению Франции и Германии, сообщает издание Politico со ссылкой на источник, близкий к лидеру победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриху Мерцу.
Politico уточняет, что в прошлом для президента Франции Эммануэля Макрона отношения с Германией были "вечным разочарованием", так как Берлин, несмотря на усилия французского лидера, "не поддавался его чарам" в ключевых вопросах политики и торговли.
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"Мерц и Макрон нашли общую волну. Поддерживаются интенсивные контакты, они должны привести к франко-германской повестке дня, которая должна начаться вскоре после того, как новое немецкое правительство приступит к работе", - приводит издание слова неназванного источника, входящего в окружение Мерца.
Согласно Politico, подобное изменение в отношениях между Францией и Германией продиктовано курсом Трампа в отношении Евросоюза, который якобы привел к "разрушению" европейской архитектуры безопасности.
"Проблемы, вызванные отходом администрации Трампа от Европы, привели к тому, что один близкий к Макрону чиновник назвал сближением между Берлином и Парижем", - говорится в материале издания.
Тем не менее, подчеркивает Politico, разногласия между Францией и Германией по острым вопросам, скорее всего, сохранятся, а обоим лидерам предстоит пройти "непростой путь". Так, Мерцу придется убедить власти ФРГ одобрить заимствования бюджета, чтобы увеличить расходы страны на оборону, тогда как "страдающая от нехватки средств" Франция предложила прибегнуть к совместному заимствованию на европейском уровне, что пока не устраивает Германию, добавляется в статье издания.
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Вместе с тем, несмотря на разногласия, оба государства смогут сблизиться во многих других аспектах, в частности в сфере обороны, пишет Politico со ссылкой на чиновников.
Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. В среду Европарламент поддержал ответные меры Еврокомиссии на пошлины США, назвав действия Вашингтона "торговым хаосом". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда заявила, что на пошлины Соединенных Штатов на 28 миллиардов долларов ЕС ответит контрмерами на сумму 26 миллиардов евро.
Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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