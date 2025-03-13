https://ria.ru/20250313/podmoskove-2004834068.html
Окна отремонтировали в более чем 50 подъездах Подмосковья за февраль
Окна отремонтировали в более чем 50 подъездах Подмосковья за февраль - РИА Новости, 13.03.2025
Окна отремонтировали в более чем 50 подъездах Подмосковья за февраль
Специалисты коммунальных служб по заявкам жителей Подмосковья провели ремонт окон более чем в 50 подъездах многоквартирных домов за февраль, сообщает... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:40:00+03:00
2025-03-13T18:40:00+03:00
2025-03-13T18:40:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40752/46/407524605_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_7f1da2357dfdab69b1e0387d7d7875c5.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Специалисты коммунальных служб по заявкам жителей Подмосковья провели ремонт окон более чем в 50 подъездах многоквартирных домов за февраль, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Уточняется, что ведомство контролировало ход работы. Восстановление остекления в местах общего пользования производится управляющей организацией и финансируются через тариф на текущее содержание общего имущества. "В отопительный сезон все прорехи, щели, неплотные притворы, через которые может уходить тепло, должны быть исключены", — отмечает пресс-служба. За состояние общего имущества многоквартирного дома отвечает управляющая компания. Туда можно обратиться, если сломался лифт, перегорели лампочки в подъезде, нужно убрать и вывезти снег, на детской площадке сломались качели, замечены крысы в подъезде и тому подобное. Узнать управляющую компанию можно при помощи приложений "Госуслуги.Дом", "Дом.МинЖКХ" или в группах дома в социальных сетях.
https://ria.ru/20250313/podmoskove-2004805012.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40752/46/407524605_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_cae4baca743accf69f3b5c3ce4146b65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Окна отремонтировали в более чем 50 подъездах Подмосковья за февраль
В Подмосковье за февраль восстановили остекление в более чем 50 подъездах
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Специалисты коммунальных служб по заявкам жителей Подмосковья провели ремонт окон более чем в 50 подъездах многоквартирных домов за февраль, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Уточняется, что ведомство контролировало ход работы. Восстановление остекления в местах общего пользования производится управляющей организацией и финансируются через тариф на текущее содержание общего имущества.
"В отопительный сезон все прорехи, щели, неплотные притворы, через которые может уходить тепло, должны быть исключены", — отмечает пресс-служба.
За состояние общего имущества многоквартирного дома отвечает управляющая компания. Туда можно обратиться, если сломался лифт, перегорели лампочки в подъезде, нужно убрать и вывезти снег, на детской площадке сломались качели, замечены крысы в подъезде и тому подобное. Узнать управляющую компанию можно при помощи приложений "Госуслуги.Дом", "Дом.МинЖКХ" или в группах дома в социальных сетях.