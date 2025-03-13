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Окна отремонтировали в более чем 50 подъездах Подмосковья за февраль - РИА Новости, 13.03.2025
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Новости Подмосковья
 
18:40 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/podmoskove-2004834068.html
Окна отремонтировали в более чем 50 подъездах Подмосковья за февраль
Окна отремонтировали в более чем 50 подъездах Подмосковья за февраль - РИА Новости, 13.03.2025
Окна отремонтировали в более чем 50 подъездах Подмосковья за февраль
Специалисты коммунальных служб по заявкам жителей Подмосковья провели ремонт окон более чем в 50 подъездах многоквартирных домов за февраль, сообщает... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:40:00+03:00
2025-03-13T18:40:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Специалисты коммунальных служб по заявкам жителей Подмосковья провели ремонт окон более чем в 50 подъездах многоквартирных домов за февраль, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Уточняется, что ведомство контролировало ход работы. Восстановление остекления в местах общего пользования производится управляющей организацией и финансируются через тариф на текущее содержание общего имущества. "В отопительный сезон все прорехи, щели, неплотные притворы, через которые может уходить тепло, должны быть исключены", — отмечает пресс-служба. За состояние общего имущества многоквартирного дома отвечает управляющая компания. Туда можно обратиться, если сломался лифт, перегорели лампочки в подъезде, нужно убрать и вывезти снег, на детской площадке сломались качели, замечены крысы в подъезде и тому подобное. Узнать управляющую компанию можно при помощи приложений "Госуслуги.Дом", "Дом.МинЖКХ" или в группах дома в социальных сетях.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Окна отремонтировали в более чем 50 подъездах Подмосковья за февраль

В Подмосковье за февраль восстановили остекление в более чем 50 подъездах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКрасногорск
Красногорск - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Специалисты коммунальных служб по заявкам жителей Подмосковья провели ремонт окон более чем в 50 подъездах многоквартирных домов за февраль, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Уточняется, что ведомство контролировало ход работы. Восстановление остекления в местах общего пользования производится управляющей организацией и финансируются через тариф на текущее содержание общего имущества.
"В отопительный сезон все прорехи, щели, неплотные притворы, через которые может уходить тепло, должны быть исключены", — отмечает пресс-служба.
За состояние общего имущества многоквартирного дома отвечает управляющая компания. Туда можно обратиться, если сломался лифт, перегорели лампочки в подъезде, нужно убрать и вывезти снег, на детской площадке сломались качели, замечены крысы в подъезде и тому подобное. Узнать управляющую компанию можно при помощи приложений "Госуслуги.Дом", "Дом.МинЖКХ" или в группах дома в социальных сетях.
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