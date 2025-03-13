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Врачи мобильных бригад осмотрели более 40 тысяч человек в Подмосковье
Врачи мобильных бригад осмотрели более 40 тысяч человек в Подмосковье - РИА Новости, 13.03.2025
Врачи мобильных бригад осмотрели более 40 тысяч человек в Подмосковье
В Московской области врачи мобильных бригад приняли свыше 40 тысяч человек с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:29:00+03:00
2025-03-13T17:29:00+03:00
2025-03-13T17:29:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Московской области врачи мобильных бригад приняли свыше 40 тысяч человек с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Как рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, мобильные комплексы совершили более 1,7 тысячи выездов за этот период. "Состав медицинской бригады и комплекс исследований формируются в зависимости от потребности населенного пункта. В мобильных комплексах пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование и получить консультацию узкопрофильного специалиста", — приводит пресс-служба слова Забелина. В Минздраве отметили, что в подмосковные больницы в 2025 году поступило пять передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных одновременно флюорографами и маммографами. Автомобили проходят процедуру оформления. С расписанием выездов мобильных комплексов можно ознакомиться на сайтах медицинских организаций Московской области или в социальных сетях. При этом, чтобы пройти обследование, предварительная запись не требуется – при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.
https://ria.ru/20250313/podmoskove-2004717234.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), диспансеризация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), диспансеризация
Врачи мобильных бригад осмотрели более 40 тысяч человек в Подмосковье
Медики мобильных бригад провели осмотр более 40 тысяч человек в Подмосковье
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Московской области врачи мобильных бригад приняли свыше 40 тысяч человек с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Как рассказал зампредседателя правительства Московской области
— министр здравоохранения региона Максим Забелин, мобильные комплексы совершили более 1,7 тысячи выездов за этот период.
"Состав медицинской бригады и комплекс исследований формируются в зависимости от потребности населенного пункта. В мобильных комплексах пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование и получить консультацию узкопрофильного специалиста", — приводит пресс-служба слова Забелина.
В Минздраве отметили, что в подмосковные больницы в 2025 году поступило пять передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных одновременно флюорографами и маммографами. Автомобили проходят процедуру оформления.
С расписанием выездов мобильных комплексов можно ознакомиться на сайтах медицинских организаций Московской области или в социальных сетях. При этом, чтобы пройти обследование, предварительная запись не требуется – при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.