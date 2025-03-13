https://ria.ru/20250313/podmoskove-2004717234.html

В Подмосковье собрали 1,5 тонны донорской крови во время выездных акций

В Подмосковье собрали 1,5 тонны донорской крови во время выездных акций - РИА Новости, 13.03.2025

В Подмосковье собрали 1,5 тонны донорской крови во время выездных акций

Специалисты Московского областного центра крови собрали более 1,5 тонн донорской крови во время выездных акций в Подмосковье за 2025 год, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T12:30:00+03:00

2025-03-13T12:30:00+03:00

2025-03-13T12:30:00+03:00

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кровь

донорство

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Специалисты Московского областного центра крови собрали более 1,5 тонн донорской крови во время выездных акций в Подмосковье за 2025 год, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Для удобства доноров, которые не могут посетить учреждения службы крови, регулярно проводятся выездные акции. Так, в прошлом году Московский областной центр крови провел 319 выездных акций, а с начала этого года уже 58", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина. В Минздраве отметили, что кровь и ее компоненты требуются пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, а также пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями. Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных. Время работы учреждения – с 8:00 до 14:00.

https://ria.ru/20250312/shosse-2004604370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), кровь, донорство