В Подмосковье собрали 1,5 тонны донорской крови во время выездных акций
Свыше 1,5 т донорской крови забрали в Подмосковье на выездных акциях за 2025 год
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкДонор сдает кровь в рамках проекта, посвященного донорству костного мозга, на станции переливания крови
Донор сдает кровь в рамках проекта, посвященного донорству костного мозга, на станции переливания крови
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Специалисты Московского областного центра крови собрали более 1,5 тонн донорской крови во время выездных акций в Подмосковье за 2025 год, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Для удобства доноров, которые не могут посетить учреждения службы крови, регулярно проводятся выездные акции. Так, в прошлом году Московский областной центр крови провел 319 выездных акций, а с начала этого года уже 58", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина.
В Минздраве отметили, что кровь и ее компоненты требуются пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, а также пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями.
Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных. Время работы учреждения – с 8:00 до 14:00.