Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье собрали 1,5 тонны донорской крови во время выездных акций - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:30 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/podmoskove-2004717234.html
В Подмосковье собрали 1,5 тонны донорской крови во время выездных акций
В Подмосковье собрали 1,5 тонны донорской крови во время выездных акций - РИА Новости, 13.03.2025
В Подмосковье собрали 1,5 тонны донорской крови во время выездных акций
Специалисты Московского областного центра крови собрали более 1,5 тонн донорской крови во время выездных акций в Подмосковье за 2025 год, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:30:00+03:00
2025-03-13T12:30:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
кровь
донорство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571419297_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1cd648e7e2865740ecf9ebfc2f2dd5a.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Специалисты Московского областного центра крови собрали более 1,5 тонн донорской крови во время выездных акций в Подмосковье за 2025 год, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Для удобства доноров, которые не могут посетить учреждения службы крови, регулярно проводятся выездные акции. Так, в прошлом году Московский областной центр крови провел 319 выездных акций, а с начала этого года уже 58", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина. В Минздраве отметили, что кровь и ее компоненты требуются пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, а также пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями. Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных. Время работы учреждения – с 8:00 до 14:00.
https://ria.ru/20250312/shosse-2004604370.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571419297_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b51db8fa41e7f7bd3ebdf327160b2ed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), кровь, донорство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Кровь, Донорство
В Подмосковье собрали 1,5 тонны донорской крови во время выездных акций

Свыше 1,5 т донорской крови забрали в Подмосковье на выездных акциях за 2025 год

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкДонор сдает кровь в рамках проекта, посвященного донорству костного мозга, на станции переливания крови
Донор сдает кровь в рамках проекта, посвященного донорству костного мозга, на станции переливания крови - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Донор сдает кровь в рамках проекта, посвященного донорству костного мозга, на станции переливания крови
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Специалисты Московского областного центра крови собрали более 1,5 тонн донорской крови во время выездных акций в Подмосковье за 2025 год, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Для удобства доноров, которые не могут посетить учреждения службы крови, регулярно проводятся выездные акции. Так, в прошлом году Московский областной центр крови провел 319 выездных акций, а с начала этого года уже 58", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина.
Движение автомобилей по дублеру - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Строительство дублера Пятницкого шоссе в Подмосковье завершится в 2026 году
Вчера, 19:11
В Минздраве отметили, что кровь и ее компоненты требуются пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, а также пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями.
Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных. Время работы учреждения – с 8:00 до 14:00.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КровьДонорство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала