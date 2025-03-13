https://ria.ru/20250313/platezhi-2004829835.html
Путин рассказал о роли нацвалют в торговле между Россией и Белоруссией
Путин рассказал о роли нацвалют в торговле между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 13.03.2025
Путин рассказал о роли нацвалют в торговле между Россией и Белоруссией
Более 90% платежей в коммерческих операциях между Россией и Белоруссией приходится на национальные валюты, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:30:00+03:00
2025-03-13T18:30:00+03:00
2025-03-13T18:31:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Более 90% платежей в коммерческих операциях между Россией и Белоруссией приходится на национальные валюты, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. "Свыше 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях приходится на наши национальные валюты. Тем самым взаимные торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках", — сказал Путин.
https://ria.ru/20250313/putin-2004762831.html
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экономика, цены на нефть, россия, белоруссия, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Путин рассказал о роли нацвалют в торговле между Россией и Белоруссией
Путин: более 90% платежей между Россией и Белоруссией приходится на нацвалюты