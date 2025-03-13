Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге проверят отравление ребенка на детской площадке - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/peterburg-2004781962.html
В Петербурге проверят отравление ребенка на детской площадке
В Петербурге проверят отравление ребенка на детской площадке - РИА Новости, 13.03.2025
В Петербурге проверят отравление ребенка на детской площадке
Полиция Петербурга проверяет обстоятельства отравления полуторагодовалого ребенка на детской площадке, который нашел фольгу, сообщила пресс-служба регионального РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:04:00+03:00
2025-03-13T16:04:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Полиция Петербурга проверяет обстоятельства отравления полуторагодовалого ребенка на детской площадке, который нашел фольгу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. "Двенадцатого марта в полицию Красносельского района поступила телефонограмма из детской больницы о доставлении в 15.23 из квартиры в доме 12 корпус 4 по Кингисеппскому шоссе полуторогодовалой девочки в тяжелом состоянии, с токсичным отравлением неустановленным веществом", - рассказали в ведомстве. Как предварительно установлено полицейскими, около 12.00 девочка с мамой гуляли на детской площадке возле дома, и в какой-то момент женщина заметила в руках дочери кусок фольги, при этом во рту девочки ничего не было. "После прихода домой уложила ребенка спать, а когда дочь проснулась, женщина, заметив ее странное самочувствие, обратилась к медикам", - добавили в пресс-службе ГУМВД. Сейчас ребенок находится в реанимации. По факту отравления полицией проводится проверка. "Материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250304/peterburg-2002986988.html
санкт-петербург
красносельский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, красносельский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге проверят отравление ребенка на детской площадке

Полиция Петербурга начала проверку после отравления ребенка на детской площадке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Полиция Петербурга проверяет обстоятельства отравления полуторагодовалого ребенка на детской площадке, который нашел фольгу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
"Двенадцатого марта в полицию Красносельского района поступила телефонограмма из детской больницы о доставлении в 15.23 из квартиры в доме 12 корпус 4 по Кингисеппскому шоссе полуторогодовалой девочки в тяжелом состоянии, с токсичным отравлением неустановленным веществом", - рассказали в ведомстве.
Как предварительно установлено полицейскими, около 12.00 девочка с мамой гуляли на детской площадке возле дома, и в какой-то момент женщина заметила в руках дочери кусок фольги, при этом во рту девочки ничего не было. "После прихода домой уложила ребенка спать, а когда дочь проснулась, женщина, заметив ее странное самочувствие, обратилась к медикам", - добавили в пресс-службе ГУМВД.
Сейчас ребенок находится в реанимации. По факту отравления полицией проводится проверка. "Материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения", - уточнили в пресс-службе.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Петербурге мать оставила годовалую дочь в подъезде
4 марта, 15:24
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасносельский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала