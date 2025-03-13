https://ria.ru/20250313/peterburg-2004781962.html
В Петербурге проверят отравление ребенка на детской площадке
В Петербурге проверят отравление ребенка на детской площадке - РИА Новости, 13.03.2025
В Петербурге проверят отравление ребенка на детской площадке
Полиция Петербурга проверяет обстоятельства отравления полуторагодовалого ребенка на детской площадке, который нашел фольгу, сообщила пресс-служба регионального РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:04:00+03:00
2025-03-13T16:04:00+03:00
2025-03-13T16:04:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Полиция Петербурга проверяет обстоятельства отравления полуторагодовалого ребенка на детской площадке, который нашел фольгу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. "Двенадцатого марта в полицию Красносельского района поступила телефонограмма из детской больницы о доставлении в 15.23 из квартиры в доме 12 корпус 4 по Кингисеппскому шоссе полуторогодовалой девочки в тяжелом состоянии, с токсичным отравлением неустановленным веществом", - рассказали в ведомстве. Как предварительно установлено полицейскими, около 12.00 девочка с мамой гуляли на детской площадке возле дома, и в какой-то момент женщина заметила в руках дочери кусок фольги, при этом во рту девочки ничего не было. "После прихода домой уложила ребенка спать, а когда дочь проснулась, женщина, заметив ее странное самочувствие, обратилась к медикам", - добавили в пресс-службе ГУМВД. Сейчас ребенок находится в реанимации. По факту отравления полицией проводится проверка. "Материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250304/peterburg-2002986988.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге проверят отравление ребенка на детской площадке
Полиция Петербурга начала проверку после отравления ребенка на детской площадке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Полиция Петербурга проверяет обстоятельства отравления полуторагодовалого ребенка на детской площадке, который нашел фольгу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
"Двенадцатого марта в полицию Красносельского района
поступила телефонограмма из детской больницы о доставлении в 15.23 из квартиры в доме 12 корпус 4 по Кингисеппскому шоссе полуторогодовалой девочки в тяжелом состоянии, с токсичным отравлением неустановленным веществом", - рассказали в ведомстве.
Как предварительно установлено полицейскими, около 12.00 девочка с мамой гуляли на детской площадке возле дома, и в какой-то момент женщина заметила в руках дочери кусок фольги, при этом во рту девочки ничего не было. "После прихода домой уложила ребенка спать, а когда дочь проснулась, женщина, заметив ее странное самочувствие, обратилась к медикам", - добавили в пресс-службе ГУМВД.
Сейчас ребенок находится в реанимации. По факту отравления полицией проводится проверка. "Материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения", - уточнили в пресс-службе.