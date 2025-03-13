https://ria.ru/20250313/peskov-2004774170.html

Песков высказался о военной форме Путина

Песков высказался о военной форме Путина - РИА Новости, 13.03.2025

Песков высказался о военной форме Путина

Многие склонны видеть символизм в том, что президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ в военной форме, но... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:46:00+03:00

2025-03-13T15:46:00+03:00

2025-03-13T15:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

курская область

владимир путин

дмитрий песков

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Многие склонны видеть символизм в том, что президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ в военной форме, но Кремль не занимается этим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. "По сути, речь идет о Курской области, речь идет о выходе к завершающей стадии операции по очищению Курской области от боевиков. Главнокомандующий приехал на один из центров управления. Совершенно закономерно, что он принял решение, посчитал целесообразным надеть военную форму", - сказал Песков в эфире "Первого канала". "Сейчас многие склонны к такому символизму и так далее, но мы этим не занимаемся", - добавил Песков, комментируя предположения мировых СМИ о том, что Путин, надев военную форму, ответил на предложения о краткосрочном временном перемирии. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

https://ria.ru/20250312/putin-2004628802.html

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киев

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россия, киев, курская область, владимир путин, дмитрий песков, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество