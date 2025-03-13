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Песков высказался о военной форме Путина - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:46 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/peskov-2004774170.html
Песков высказался о военной форме Путина
Песков высказался о военной форме Путина - РИА Новости, 13.03.2025
Песков высказался о военной форме Путина
Многие склонны видеть символизм в том, что президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ в военной форме, но... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:46:00+03:00
2025-03-13T15:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
курская область
владимир путин
дмитрий песков
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Многие склонны видеть символизм в том, что президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ в военной форме, но Кремль не занимается этим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. "По сути, речь идет о Курской области, речь идет о выходе к завершающей стадии операции по очищению Курской области от боевиков. Главнокомандующий приехал на один из центров управления. Совершенно закономерно, что он принял решение, посчитал целесообразным надеть военную форму", - сказал Песков в эфире "Первого канала". "Сейчас многие склонны к такому символизму и так далее, но мы этим не занимаемся", - добавил Песков, комментируя предположения мировых СМИ о том, что Путин, надев военную форму, ответил на предложения о краткосрочном временном перемирии. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
https://ria.ru/20250312/putin-2004628802.html
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россия, киев, курская область, владимир путин, дмитрий песков, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Курская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Общество
Песков высказался о военной форме Путина

Песков: многие видят символизм в военной форме Путина, Кремль этим не занимается

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Многие склонны видеть символизм в том, что президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ в военной форме, но Кремль не занимается этим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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"По сути, речь идет о Курской области, речь идет о выходе к завершающей стадии операции по очищению Курской области от боевиков. Главнокомандующий приехал на один из центров управления. Совершенно закономерно, что он принял решение, посчитал целесообразным надеть военную форму", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
"Сейчас многие склонны к такому символизму и так далее, но мы этим не занимаемся", - добавил Песков, комментируя предположения мировых СМИ о том, что Путин, надев военную форму, ответил на предложения о краткосрочном временном перемирии.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Путин назвал задачу ВС России в Курской области
12 марта, 22:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевКурская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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