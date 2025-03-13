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Песков рассказал о контактах по итогам переговоров в Джидде - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 13.03.2025 (обновлено: 12:19 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/peskov-2004714058.html
Песков рассказал о контактах по итогам переговоров в Джидде
Песков рассказал о контактах по итогам переговоров в Джидде - РИА Новости, 13.03.2025
Песков рассказал о контактах по итогам переговоров в Джидде
Идет процесс доведения информации по итогам переговоров США и Украины в Джидде до российской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:18:00+03:00
2025-03-13T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
джидда
сша
украина
в мире
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Идет процесс доведения информации по итогам переговоров США и Украины в Джидде до российской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В Джидде состоялись переговоры - и после этого и господин (советник по национальной безопасности Майк) Уолтц, и господин (госсекретарь США Марко) Рубио сказали, что по разным каналам до России будет доведена информация. Вот этот процесс доведения информации до сведения России сейчас в действии", - сказал он журналистам.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
https://ria.ru/20250313/kreml-2004712459.html
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джидда, сша, украина, в мире, дмитрий песков, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Джидда, США, Украина, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Песков рассказал о контактах по итогам переговоров в Джидде

Песков: до РФ сейчас доводят информацию по итогам переговоров США и Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Идет процесс доведения информации по итогам переговоров США и Украины в Джидде до российской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Джидде состоялись переговоры - и после этого и господин (советник по национальной безопасности Майк) Уолтц, и господин (госсекретарь США Марко) Рубио сказали, что по разным каналам до России будет доведена информация. Вот этот процесс доведения информации до сведения России сейчас в действии", - сказал он журналистам.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеДжиддаСШАУкраинаВ миреДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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