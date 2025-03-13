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Песков рассказал о контактах по итогам переговоров в Джидде
Песков рассказал о контактах по итогам переговоров в Джидде - РИА Новости, 13.03.2025
Песков рассказал о контактах по итогам переговоров в Джидде
Идет процесс доведения информации по итогам переговоров США и Украины в Джидде до российской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:18:00+03:00
2025-03-13T12:18:00+03:00
2025-03-13T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Идет процесс доведения информации по итогам переговоров США и Украины в Джидде до российской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В Джидде состоялись переговоры - и после этого и господин (советник по национальной безопасности Майк) Уолтц, и господин (госсекретарь США Марко) Рубио сказали, что по разным каналам до России будет доведена информация. Вот этот процесс доведения информации до сведения России сейчас в действии", - сказал он журналистам.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
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Специальная военная операция на Украине, Джидда, США, Украина, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Песков рассказал о контактах по итогам переговоров в Джидде
Песков: до РФ сейчас доводят информацию по итогам переговоров США и Украины