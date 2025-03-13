https://ria.ru/20250313/peskov--2004714748.html
Песков пообещал позже проинформировать о контактах с представителями США
Песков пообещал позже проинформировать о контактах с представителями США - РИА Новости, 13.03.2025
Песков пообещал позже проинформировать о контактах с представителями США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал позже проинформировать о контактах с представителями США. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:22:00+03:00
2025-03-13T12:22:00+03:00
2025-03-13T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
россия
катар
дмитрий песков
дональд трамп
стив уиткофф
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал позже проинформировать о контактах с представителями США. Ранее сообщалось, что вылетевший утром из Катара самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, пересек границу РФ на фоне сообщений о предстоящем визите спецпосланника в Москву, это следует из данных сервиса Flightradar. "Все, что я собирался вам сказать, я уже сказал. Все остальное скажем позже", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать контакты с США и подтвердить информацию о том, что самолет Уитокоффа уже пересек границу.
https://ria.ru/20250313/peskov-2004714058.html
сша
россия
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, катар, дмитрий песков, дональд трамп, стив уиткофф, мюнхенская конференция по безопасности, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Катар, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире
Песков пообещал позже проинформировать о контактах с представителями США
Дмитрий Песков пообещал позже проинформировать о контактах с представителями США