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Песков пообещал позже проинформировать о контактах с представителями США - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/peskov--2004714748.html
Песков пообещал позже проинформировать о контактах с представителями США
Песков пообещал позже проинформировать о контактах с представителями США - РИА Новости, 13.03.2025
Песков пообещал позже проинформировать о контактах с представителями США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал позже проинформировать о контактах с представителями США. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:22:00+03:00
2025-03-13T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
россия
катар
дмитрий песков
дональд трамп
стив уиткофф
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал позже проинформировать о контактах с представителями США. Ранее сообщалось, что вылетевший утром из Катара самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, пересек границу РФ на фоне сообщений о предстоящем визите спецпосланника в Москву, это следует из данных сервиса Flightradar. "Все, что я собирался вам сказать, я уже сказал. Все остальное скажем позже", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать контакты с США и подтвердить информацию о том, что самолет Уитокоффа уже пересек границу.
https://ria.ru/20250313/peskov-2004714058.html
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сша, россия, катар, дмитрий песков, дональд трамп, стив уиткофф, мюнхенская конференция по безопасности, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Катар, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире
Песков пообещал позже проинформировать о контактах с представителями США

Дмитрий Песков пообещал позже проинформировать о контактах с представителями США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал позже проинформировать о контактах с представителями США.
Ранее сообщалось, что вылетевший утром из Катара самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, пересек границу РФ на фоне сообщений о предстоящем визите спецпосланника в Москву, это следует из данных сервиса Flightradar.
"Все, что я собирался вам сказать, я уже сказал. Все остальное скажем позже", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать контакты с США и подтвердить информацию о том, что самолет Уитокоффа уже пересек границу.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Песков рассказал о контактах по итогам переговоров в Джидде
12:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияКатарДмитрий ПесковДональд ТрампСтив УиткоффМюнхенская конференция по безопасностиВ мире
 
 
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