https://ria.ru/20250313/peskov--2004714748.html

Песков пообещал позже проинформировать о контактах с представителями США

Песков пообещал позже проинформировать о контактах с представителями США - РИА Новости, 13.03.2025

Песков пообещал позже проинформировать о контактах с представителями США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал позже проинформировать о контактах с представителями США. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T12:22:00+03:00

2025-03-13T12:22:00+03:00

2025-03-13T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

россия

катар

дмитрий песков

дональд трамп

стив уиткофф

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал позже проинформировать о контактах с представителями США. Ранее сообщалось, что вылетевший утром из Катара самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, пересек границу РФ на фоне сообщений о предстоящем визите спецпосланника в Москву, это следует из данных сервиса Flightradar. "Все, что я собирался вам сказать, я уже сказал. Все остальное скажем позже", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать контакты с США и подтвердить информацию о том, что самолет Уитокоффа уже пересек границу.

https://ria.ru/20250313/peskov-2004714058.html

сша

россия

катар

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сша, россия, катар, дмитрий песков, дональд трамп, стив уиткофф, мюнхенская конференция по безопасности, в мире