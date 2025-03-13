Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: перевооружение членов НАТО в Европе растянется на десятилетие - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 13.03.2025 (обновлено: 21:39 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/perevooruzhenie-2004871819.html
Bloomberg: перевооружение членов НАТО в Европе растянется на десятилетие
Bloomberg: перевооружение членов НАТО в Европе растянется на десятилетие - РИА Новости, 13.03.2025
Bloomberg: перевооружение членов НАТО в Европе растянется на десятилетие
Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для улучшения своего оборонного сектора, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на собственное... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:51:00+03:00
2025-03-13T21:39:00+03:00
в мире
европа
сша
дональд трамп
пит хегсет
нато
bae systems
airbus
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767472618_0:127:3024:1827_1920x0_80_0_0_910becf280ef766276a4eb0b29f195d5.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для улучшения своего оборонного сектора, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на собственное аналитическое исследование. &quot;Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для укрепления своих секторов обороны&quot;, — говорится в материале. Отмечается, что 15 крупнейшим государствам ЕС из альянса понадобится вкладывать от 340 до 720 миллиардов долларов в год на оборону. &quot;Принимая во внимание уроки &lt;...&gt; украинского конфликта, нужды членов Североатлантического альянса из Европы включают минимум 200 миллиардов долларов на оружие и самолеты от компаний (по производству вооружения. — Прим. ред.) BAE Systems, Airbus, Boeing, Saab и General Dynamics&quot;, — цитирует агентство аналитика Джорджа Фергюсона.По данным аналитического исследования Блумберг, масштабное перевооружение Европы могут замедлить задержки в производстве военных компаний на фоне того, что цепочки поставок продукции уже работают на износ. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250305/nato-2003140779.html
https://ria.ru/20241223/strany-1990776722.html
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767472618_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_2ab9fcd6bc6fee7f996ff550c9fe4925.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, дональд трамп, пит хегсет, нато, bae systems, airbus, евросоюз
В мире, Европа, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, BAE Systems, Airbus, Евросоюз
Bloomberg: перевооружение членов НАТО в Европе растянется на десятилетие

Bloomberg: перевооружение членов НАТО в Европе может занять больше десяти лет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для улучшения своего оборонного сектора, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на собственное аналитическое исследование.
«

"Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для укрепления своих секторов обороны", — говорится в материале.

Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Экс-военачальник НАТО предрек крах альянса в случае выхода из него США
5 марта, 10:05
Отмечается, что 15 крупнейшим государствам ЕС из альянса понадобится вкладывать от 340 до 720 миллиардов долларов в год на оборону.
«

"Принимая во внимание уроки <...> украинского конфликта, нужды членов Североатлантического альянса из Европы включают минимум 200 миллиардов долларов на оружие и самолеты от компаний (по производству вооружения. — Прим. ред.) BAE Systems, Airbus, Boeing, Saab и General Dynamics", — цитирует агентство аналитика Джорджа Фергюсона.

По данным аналитического исследования Блумберг, масштабное перевооружение Европы могут замедлить задержки в производстве военных компаний на фоне того, что цепочки поставок продукции уже работают на износ.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Символика НАТО - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
СМИ сообщили о давлении НАТО на некоторых членов альянса
23 декабря 2024, 09:46
 
В миреЕвропаСШАДональд ТрампПит ХегсетНАТОBAE SystemsAirbusЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала