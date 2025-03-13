Bloomberg: перевооружение членов НАТО в Европе растянется на десятилетие
Bloomberg: перевооружение членов НАТО в Европе может занять больше десяти лет
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для улучшения своего оборонного сектора, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на собственное аналитическое исследование.
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"Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для укрепления своих секторов обороны", — говорится в материале.
Отмечается, что 15 крупнейшим государствам ЕС из альянса понадобится вкладывать от 340 до 720 миллиардов долларов в год на оборону.
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"Принимая во внимание уроки <...> украинского конфликта, нужды членов Североатлантического альянса из Европы включают минимум 200 миллиардов долларов на оружие и самолеты от компаний (по производству вооружения. — Прим. ред.) BAE Systems, Airbus, Boeing, Saab и General Dynamics", — цитирует агентство аналитика Джорджа Фергюсона.
По данным аналитического исследования Блумберг, масштабное перевооружение Европы могут замедлить задержки в производстве военных компаний на фоне того, что цепочки поставок продукции уже работают на износ.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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