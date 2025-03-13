https://ria.ru/20250313/perevooruzhenie-2004871819.html

Bloomberg: перевооружение членов НАТО в Европе растянется на десятилетие

Bloomberg: перевооружение членов НАТО в Европе растянется на десятилетие - РИА Новости, 13.03.2025

Bloomberg: перевооружение членов НАТО в Европе растянется на десятилетие

Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для улучшения своего оборонного сектора, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на собственное... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T20:51:00+03:00

2025-03-13T20:51:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для улучшения своего оборонного сектора, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на собственное аналитическое исследование. "Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для укрепления своих секторов обороны", — говорится в материале. Отмечается, что 15 крупнейшим государствам ЕС из альянса понадобится вкладывать от 340 до 720 миллиардов долларов в год на оборону. "Принимая во внимание уроки <...> украинского конфликта, нужды членов Североатлантического альянса из Европы включают минимум 200 миллиардов долларов на оружие и самолеты от компаний (по производству вооружения. — Прим. ред.) BAE Systems, Airbus, Boeing, Saab и General Dynamics", — цитирует агентство аналитика Джорджа Фергюсона.По данным аналитического исследования Блумберг, масштабное перевооружение Европы могут замедлить задержки в производстве военных компаний на фоне того, что цепочки поставок продукции уже работают на износ. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250305/nato-2003140779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, европа, сша, дональд трамп, пит хегсет, нато, bae systems, airbus, евросоюз