https://ria.ru/20250313/peremirie-2004877080.html

Во Франции задались вопросом после слов Путина о перемирии на Украине

Во Франции задались вопросом после слов Путина о перемирии на Украине - РИА Новости, 13.03.2025

Во Франции задались вопросом после слов Путина о перемирии на Украине

Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян допустил, что заявление президента России Владимира Путина о готовности к прекращению огня на Украине может... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T21:30:00+03:00

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2025-03-13T21:30:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян допустил, что заявление президента России Владимира Путина о готовности к прекращению огня на Украине может быть первым шагом к установлению мира. Об этом он написал в соцсети Х."Владимир Путин заявил, что готов к перемирию — первый шаг к миру? После многих лет ужаса и разрушений возрождается надежда. Тем временем Макрон и другие европейские лидеры продолжают разжигать огонь. Вздор исторического масштаба", — говорится в публикации.Ранее в четверг российский лидер на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть.Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.Президент США Дональд Трамп назвал слова президента России о возможности прекращения огня на Украине многообещающими. Он добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.В начале марта прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявлял, что считает ошибкой открытый отказ Европы в самом начале конфликта от возможности размещения войск на Украине.

https://ria.ru/20250313/peremirie-2004872622.html

https://ria.ru/20250313/ukraina-2004821406.html

https://ria.ru/20250313/potok-2004864393.html

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