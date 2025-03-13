https://ria.ru/20250313/pavodok-2004779066.html

Около 45 км временных дамб возведут в Тюменской области перед паводком

Около 45 км временных дамб возведут в Тюменской области перед паводком - РИА Новости, 13.03.2025

Около 45 км временных дамб возведут в Тюменской области перед паводком

Накануне весеннего паводка в Тюменской области обустроят около 45 километров временных насыпей и дамб для защиты населенных пунктов, попадающих в зону... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:56:00+03:00

2025-03-13T15:56:00+03:00

2025-03-13T15:56:00+03:00

тюменская область

тюменская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 13 мар – РИА Новости. Накануне весеннего паводка в Тюменской области обустроят около 45 километров временных насыпей и дамб для защиты населенных пунктов, попадающих в зону вероятного подтопления, сообщается на сайте правительства Тюменской области по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провел глава МЧС РФ Александр Куренков. "Для подготовки к паводку в Тюменской области откорректирован список населенных пунктов, которые попадают в зону подтопления. Для их защиты предстоит обустроить около 45 км временных насыпей и дамб. Необходимая техника имеется. Создаются запасы стройматериалов. В целом для выполнения всех работ по подготовке к паводку потребуется привлечь более 1600 человек", - указано в сообщении. Также для эвакуации людей с подтопленных территорий будет организовано пятьдесят пунктов временного размещения общей вместимостью более семи тысяч человек. В работе по подготовке к паводкоопасному периоду областное правительство опирается на опыт, полученный в 2024 году, когда в регионе наблюдался рекордный за историю наблюдений паводок. В этом году, по предварительным прогнозам Росгидрометра, возможно повторение высоких уровней воды на реке Ишим. В Казанском районе, который граничит с Казахстаном, вероятно даже некоторое превышение уровней 2024 года. В Ишимском районе, городе Ишиме, Абатском районе максимальный подъем воды в реке Ишим ожидается на уровне 2017 года. Отмечается, что во время совещания Александр Куренков рекомендовал всем регионам страны, которым угрожает паводок, изучить и использовать опыт Тюменской области по заблаговременной эвакуации из жилых домов, попадающих в зоны подтопления, ценного имущества и передаче его на ответственное хранение на склады, чтобы снизить ущерб для граждан. В своем Telegram-канале губернатор Александ Моор сообщил, что ближайшие дни намерен посетить все муниципалитеты, которым угрожает паводок, чтобы лично оценить обстановку на местах.

https://ria.ru/20250306/voda-2003481822.html

https://ria.ru/20250305/kultrabotniki-2003251768.html

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тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)