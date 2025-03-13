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НАТО игнорирует диалог между Москвой и Вашингтоном, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.03.2025
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07:11 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/patrushev-2004660687.html
НАТО игнорирует диалог между Москвой и Вашингтоном, заявил Патрушев
НАТО игнорирует диалог между Москвой и Вашингтоном, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.03.2025
НАТО игнорирует диалог между Москвой и Вашингтоном, заявил Патрушев
Европейское крыло НАТО продолжает политику блокирования России на Балтике, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил помощник... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:11:00+03:00
2025-03-13T07:11:00+03:00
россия
москва
николай патрушев
нато
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Европейское крыло НАТО продолжает политику блокирования России на Балтике, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Североатлантический альянс традиционно использует угрозы в качестве основного инструмента межгосударственных отношений. Европейское крыло НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".
https://ria.ru/20250313/patrushev-2004660218.html
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россия, москва, николай патрушев, нато
Россия, Москва, Николай Патрушев, НАТО
НАТО игнорирует диалог между Москвой и Вашингтоном, заявил Патрушев

Патрушев: европейское крыло НАТО игнорирует диалог между Москвой и Вашингтоном

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Европейское крыло НАТО продолжает политику блокирования России на Балтике, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Североатлантический альянс традиционно использует угрозы в качестве основного инструмента межгосударственных отношений. Европейское крыло НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Патрушев заявил об усилении угроз российским портам со стороны НАТО
07:08
 
РоссияМоскваНиколай ПатрушевНАТО
 
 
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