https://ria.ru/20250313/patrushev-2004660687.html
НАТО игнорирует диалог между Москвой и Вашингтоном, заявил Патрушев
НАТО игнорирует диалог между Москвой и Вашингтоном, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.03.2025
НАТО игнорирует диалог между Москвой и Вашингтоном, заявил Патрушев
Европейское крыло НАТО продолжает политику блокирования России на Балтике, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил помощник... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:11:00+03:00
2025-03-13T07:11:00+03:00
2025-03-13T07:11:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Европейское крыло НАТО продолжает политику блокирования России на Балтике, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Североатлантический альянс традиционно использует угрозы в качестве основного инструмента межгосударственных отношений. Европейское крыло НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".
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россия, москва, николай патрушев, нато
Россия, Москва, Николай Патрушев, НАТО
НАТО игнорирует диалог между Москвой и Вашингтоном, заявил Патрушев
Патрушев: европейское крыло НАТО игнорирует диалог между Москвой и Вашингтоном