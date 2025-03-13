https://ria.ru/20250313/patrushev-2004660687.html

НАТО игнорирует диалог между Москвой и Вашингтоном, заявил Патрушев

НАТО игнорирует диалог между Москвой и Вашингтоном, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.03.2025

НАТО игнорирует диалог между Москвой и Вашингтоном, заявил Патрушев

Европейское крыло НАТО продолжает политику блокирования России на Балтике, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил помощник... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T07:11:00+03:00

2025-03-13T07:11:00+03:00

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россия

москва

николай патрушев

нато

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Европейское крыло НАТО продолжает политику блокирования России на Балтике, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Североатлантический альянс традиционно использует угрозы в качестве основного инструмента межгосударственных отношений. Европейское крыло НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".

https://ria.ru/20250313/patrushev-2004660218.html

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россия, москва, николай патрушев, нато