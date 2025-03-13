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Патрушев заявил об усилении угроз российским портам со стороны НАТО
Патрушев заявил об усилении угроз российским портам со стороны НАТО - РИА Новости, 13.03.2025
Патрушев заявил об усилении угроз российским портам со стороны НАТО
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что высока вероятность дальнейшего усиления угроз российским портам и... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:08:00+03:00
2025-03-13T07:08:00+03:00
2025-03-13T07:12:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что высока вероятность дальнейшего усиления угроз российским портам и свободе судоходства на Балтике со стороны европейского крыла НАТО. "Прогноз обстановки на Балтике позволяет обратить внимание на преднамеренное разжигание региональной напряженности со стороны военно-морских сил европейских стран альянса. Высока вероятность дальнейшего усиления угроз российской портовой инфраструктуре и свободе судоходства", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".
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россия, николай патрушев, нато, в мире
Россия, Николай Патрушев, НАТО, В мире
Патрушев заявил об усилении угроз российским портам со стороны НАТО
Патрушев: высока вероятность усиления угроз российским портам со стороны НАТО