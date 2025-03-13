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Патрушев заявил об усилении угроз российским портам со стороны НАТО - РИА Новости, 13.03.2025
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07:08 13.03.2025 (обновлено: 07:12 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/patrushev-2004660218.html
Патрушев заявил об усилении угроз российским портам со стороны НАТО
Патрушев заявил об усилении угроз российским портам со стороны НАТО - РИА Новости, 13.03.2025
Патрушев заявил об усилении угроз российским портам со стороны НАТО
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что высока вероятность дальнейшего усиления угроз российским портам и... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:08:00+03:00
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россия
николай патрушев
нато
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что высока вероятность дальнейшего усиления угроз российским портам и свободе судоходства на Балтике со стороны европейского крыла НАТО. "Прогноз обстановки на Балтике позволяет обратить внимание на преднамеренное разжигание региональной напряженности со стороны военно-морских сил европейских стран альянса. Высока вероятность дальнейшего усиления угроз российской портовой инфраструктуре и свободе судоходства", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".
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россия, николай патрушев, нато, в мире
Россия, Николай Патрушев, НАТО, В мире
Патрушев заявил об усилении угроз российским портам со стороны НАТО

Патрушев: высока вероятность усиления угроз российским портам со стороны НАТО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что высока вероятность дальнейшего усиления угроз российским портам и свободе судоходства на Балтике со стороны европейского крыла НАТО.
"Прогноз обстановки на Балтике позволяет обратить внимание на преднамеренное разжигание региональной напряженности со стороны военно-морских сил европейских стран альянса. Высока вероятность дальнейшего усиления угроз российской портовой инфраструктуре и свободе судоходства", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
НАТО пытается блокировать Россию на Балтике, заявил Патрушев
6 февраля, 17:20
 
РоссияНиколай ПатрушевНАТОВ мире
 
 
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