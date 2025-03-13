https://ria.ru/20250313/ovchinskiy-2004613704.html

Овчинский: в Донском районе готовят к открытию "Место встречи Алмаз"

Овчинский: в Донском районе готовят к открытию "Место встречи Алмаз" - РИА Новости, 13.03.2025

Овчинский: в Донском районе готовят к открытию "Место встречи Алмаз"

На юге Москвы в Донском районе готовятся ввести в эксплуатацию после реконструкции многофункциональный районный центр "Место встречи Алмаз", рассказал министр... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T12:03:00+03:00

2025-03-13T12:03:00+03:00

2025-03-13T12:03:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На юге Москвы в Донском районе готовятся ввести в эксплуатацию после реконструкции многофункциональный районный центр "Место встречи Алмаз", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Проект возводила девелоперская компания ADG group. Здание будет находиться на улице Шаболовка, 56."Открытие нового районного центра "Место встречи Алмаз" намечено на первый квартал 2025 года. В 2024 году девелопер уже открыл шесть новых районных центров в разных районах столицы, а в 2025 году планирует открыть еще четыре здания", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Министр отметил, что "Место встречи Алмаз" будет 24-м объектом сети. В пятиэтажном здании площадью 5,5 тысячи "квадратов" расположатся магазины, в том числе продуктовые, фудхолл и заведения общепита, а еще фитнес-центр.Кроме того, объект будет оборудован лифтами для маломобильных граждан, а на входах не будет ступеней.Что касается внешнего вида, то фасад здания сделан из экологически чистых материалов, таких как керамические панели, стекло и металл. Помимо этого, застройщик изготовил для здания оригинальную вывеску, но только с использованием современных материалов.

https://ria.ru/20250312/ovchinskiy-2004495512.html

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