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Москва и Минск продолжат работать над нераспространением ядерного оружия - РИА Новости, 13.03.2025
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19:59 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/oruzhie-2004861580.html
Москва и Минск продолжат работать над нераспространением ядерного оружия
Москва и Минск продолжат работать над нераспространением ядерного оружия - РИА Новости, 13.03.2025
Москва и Минск продолжат работать над нераспространением ядерного оружия
Россия и Белоруссия продолжат сотрудничество в целях укрепления международного режима нераспространения ядерного оружия, говорится в заявлении президентов двух... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:59:00+03:00
2025-03-13T19:59:00+03:00
белоруссия
москва
минск
владимир путин
александр лукашенко
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия продолжат сотрудничество в целях укрепления международного режима нераспространения ядерного оружия, говорится в заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. "Россия и Беларусь продолжат сотрудничество в целях укрепления международного режима нераспространения ядерного оружия. Стороны будут координировать усилия по обеспечению целостности и устойчивости Договора о нераспространении ядерного оружия в свете попыток группы государств Запада использовать его в собственных политических целях, не имеющих отношения к предмету Договора", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
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белоруссия, москва, минск, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Москва, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Москва и Минск продолжат работать над нераспространением ядерного оружия

Россия и Белоруссия продолжат работать над нераспространением ядерного оружия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) на церемонии подписания совместного заявления и документов по итогам встречи
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) на церемонии подписания совместного заявления и документов по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) на церемонии подписания совместного заявления и документов по итогам встречи
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия продолжат сотрудничество в целях укрепления международного режима нераспространения ядерного оружия, говорится в заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.
"Россия и Беларусь продолжат сотрудничество в целях укрепления международного режима нераспространения ядерного оружия. Стороны будут координировать усилия по обеспечению целостности и устойчивости Договора о нераспространении ядерного оружия в свете попыток группы государств Запада использовать его в собственных политических целях, не имеющих отношения к предмету Договора", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания совместного заявления и документов. 13 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество в рамках ШОС
Вчера, 19:58
 
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