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Опрос показал отношение жителей США к военной помощи для Киева - РИА Новости, 13.03.2025
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21:22 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/opros-2004875933.html
Опрос показал отношение жителей США к военной помощи для Киева
Опрос показал отношение жителей США к военной помощи для Киева - РИА Новости, 13.03.2025
Опрос показал отношение жителей США к военной помощи для Киева
Более 40% американцев поддерживают план президента США Дональда Трампа по предоставлению военной помощи Украине только на условиях сделки по разработке... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T21:22:00+03:00
2025-03-13T21:22:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 40% американцев поддерживают план президента США Дональда Трампа по предоставлению военной помощи Украине только на условиях сделки по разработке украинских минеральных ресурсов, следует из опроса, проведенного компанией Ipsos и агентством Рейтер. Поддерживают план Трампа предоставлять военную помощь Украине только на условиях сделки по минеральным ресурсам 44% участников опроса. При этом с утверждением, что Трамп поддерживает слишком близкие отношения с Россией, согласились 56% опрошенных, в том числе 27% республиканцев и 89% демократов. В целом с утверждением не согласились 40% респондентов, а 4% воздержались от ответа. Опрос проводился в течение двух дней среди 1422 совершеннолетних американцев и завершился в среду. Точные даты проведения опроса не указаны. Погрешность составляет три процентных пункта. Ранее США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп
Опрос показал отношение жителей США к военной помощи для Киева

Ipsos: более 40% жителей США поддержали военную помощь Украине в случае сделки

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 40% американцев поддерживают план президента США Дональда Трампа по предоставлению военной помощи Украине только на условиях сделки по разработке украинских минеральных ресурсов, следует из опроса, проведенного компанией Ipsos и агентством Рейтер.
Поддерживают план Трампа предоставлять военную помощь Украине только на условиях сделки по минеральным ресурсам 44% участников опроса.
При этом с утверждением, что Трамп поддерживает слишком близкие отношения с Россией, согласились 56% опрошенных, в том числе 27% республиканцев и 89% демократов. В целом с утверждением не согласились 40% респондентов, а 4% воздержались от ответа.
Опрос проводился в течение двух дней среди 1422 совершеннолетних американцев и завершился в среду. Точные даты проведения опроса не указаны. Погрешность составляет три процентных пункта.
Ранее США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.
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