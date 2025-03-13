Киев пообещал изучить решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе
Минюст Украины пообещал изучить решение ЕСПЧ о трагедии 2 мая 2014 г в Одессе
© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкОдесситы приносят цветы к Дому профсоюзов в Одессе, чтобы почтить память погибших в годовщину трагедии на Куликовом поле
Одесситы приносят цветы к Дому профсоюзов в Одессе, чтобы почтить память погибших в годовщину трагедии на Куликовом поле. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министерство юстиции Украины пообещало детально изучить решение Европейского суда по правам человека о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.
Ранее в среду Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия во время протестов в Одессе в 2014 году.
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"Министерство юстиции Украины принимает во внимание решение Европейского суда по правам человека по делу "Вячеславова и другие против Украины" относительно трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. После завершения детального изучения решения и консультаций с соответствующими органами государственной власти министерство юстиции предоставит комплексный анализ выводов ЕСПЧ и план действий по выполнению решения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минюста.
При этом в министерстве попытались возложить ответственность за трагедию на "наследие" экс-президента Украины Виктора Януковича и оставшиеся после его отстранения от власти структуры.
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"Выявленные ЕСПЧ недостатки в действиях милиции и пожарной службы демонстрируют системные проблемы, которые сформировались на протяжении многих лет предыдущей власти", - утверждают в минюсте.
Речь идет о семи исках от 28 граждан, поданных в ЕСПЧ между 2016 и 2018 годами, которые суд рассмотрел одновременно. Среди истцов 25 потеряли близких в ходе пожара в Доме профсоюзов. Истцы указывали на нарушение статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) конвенции по правам человека. Так, заявители указали, что "государство не защитило их жизнь и жизнь их родственников", и что не было проведено эффективного внутреннего расследования по данному вопросу. Одна из истцов также указала на нарушение статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) в связи с задержкой в передаче тела ее отца для захоронения, которое ЕСПЧ также признал.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.