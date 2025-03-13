Рейтинг@Mail.ru
Киев пообещал изучить решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/odessa-2004873059.html
Киев пообещал изучить решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе
Киев пообещал изучить решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе - РИА Новости, 13.03.2025
Киев пообещал изучить решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе
Министерство юстиции Украины пообещало детально изучить решение Европейского суда по правам человека о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:58:00+03:00
2025-03-13T20:58:00+03:00
в мире
украина
одесса
харьков
виктор янукович
европейский суд по правам человека (еспч)
европейский суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942483147_0:169:3109:1918_1920x0_80_0_0_48693a3e3edb2ff164dc45b446391123.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министерство юстиции Украины пообещало детально изучить решение Европейского суда по правам человека о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Ранее в среду Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия во время протестов в Одессе в 2014 году. "Министерство юстиции Украины принимает во внимание решение Европейского суда по правам человека по делу "Вячеславова и другие против Украины" относительно трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. После завершения детального изучения решения и консультаций с соответствующими органами государственной власти министерство юстиции предоставит комплексный анализ выводов ЕСПЧ и план действий по выполнению решения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минюста. При этом в министерстве попытались возложить ответственность за трагедию на "наследие" экс-президента Украины Виктора Януковича и оставшиеся после его отстранения от власти структуры. "Выявленные ЕСПЧ недостатки в действиях милиции и пожарной службы демонстрируют системные проблемы, которые сформировались на протяжении многих лет предыдущей власти", - утверждают в минюсте. Речь идет о семи исках от 28 граждан, поданных в ЕСПЧ между 2016 и 2018 годами, которые суд рассмотрел одновременно. Среди истцов 25 потеряли близких в ходе пожара в Доме профсоюзов. Истцы указывали на нарушение статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) конвенции по правам человека. Так, заявители указали, что "государство не защитило их жизнь и жизнь их родственников", и что не было проведено эффективного внутреннего расследования по данному вопросу. Одна из истцов также указала на нарушение статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) в связи с задержкой в передаче тела ее отца для захоронения, которое ЕСПЧ также признал. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20241122/azarov-1985128772.html
https://ria.ru/20250313/espch-2004761202.html
украина
одесса
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942483147_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_0a7c4dd395d3382604a6d9e7815412a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, харьков, виктор янукович, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд
В мире, Украина, Одесса, Харьков, Виктор Янукович, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Европейский суд
Киев пообещал изучить решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе

Минюст Украины пообещал изучить решение ЕСПЧ о трагедии 2 мая 2014 г в Одессе

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкОдесситы приносят цветы к Дому профсоюзов в Одессе, чтобы почтить память погибших в годовщину трагедии на Куликовом поле
Одесситы приносят цветы к Дому профсоюзов в Одессе, чтобы почтить память погибших в годовщину трагедии на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
Одесситы приносят цветы к Дому профсоюзов в Одессе, чтобы почтить память погибших в годовщину трагедии на Куликовом поле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министерство юстиции Украины пообещало детально изучить решение Европейского суда по правам человека о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.
Ранее в среду Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия во время протестов в Одессе в 2014 году.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Николай Азаров: Майдан 2014 года был отрепетирован в 2004-м
22 ноября 2024, 11:30
"Министерство юстиции Украины принимает во внимание решение Европейского суда по правам человека по делу "Вячеславова и другие против Украины" относительно трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. После завершения детального изучения решения и консультаций с соответствующими органами государственной власти министерство юстиции предоставит комплексный анализ выводов ЕСПЧ и план действий по выполнению решения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минюста.
При этом в министерстве попытались возложить ответственность за трагедию на "наследие" экс-президента Украины Виктора Януковича и оставшиеся после его отстранения от власти структуры.
«
"Выявленные ЕСПЧ недостатки в действиях милиции и пожарной службы демонстрируют системные проблемы, которые сформировались на протяжении многих лет предыдущей власти", - утверждают в минюсте.
Речь идет о семи исках от 28 граждан, поданных в ЕСПЧ между 2016 и 2018 годами, которые суд рассмотрел одновременно. Среди истцов 25 потеряли близких в ходе пожара в Доме профсоюзов. Истцы указывали на нарушение статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) конвенции по правам человека. Так, заявители указали, что "государство не защитило их жизнь и жизнь их родственников", и что не было проведено эффективного внутреннего расследования по данному вопросу. Одна из истцов также указала на нарушение статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) в связи с задержкой в передаче тела ее отца для захоронения, которое ЕСПЧ также признал.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Здание Дома профсоюзов в Одессе, возле которого проходит акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года в результате беспорядков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
ЕСПЧ обязал Киев выплатить компенсации пострадавшим в Одессе в 2014 году
Вчера, 15:31
 
В миреУкраинаОдессаХарьковВиктор ЯнуковичЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Европейский суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала