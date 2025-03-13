https://ria.ru/20250313/oborona-2004598647.html

Россия досрочно выиграла войну. Европа оказалась безоружна

Россия досрочно выиграла войну. Европа оказалась безоружна - РИА Новости, 13.03.2025

Россия досрочно выиграла войну. Европа оказалась безоружна

ЕС планирует нарастить оборонные расходы до 3,5%. Сейчас европейский ОПК практически развален, для восстановления придется приложить немало усилий. В то же... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T08:00:00+03:00

2025-03-13T08:00:00+03:00

2025-03-13T08:02:00+03:00

европа

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борис писториус

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Елена Савельева. ЕС планирует нарастить оборонные расходы до 3,5%. Сейчас европейский ОПК практически развален, для восстановления придется приложить немало усилий. В то же время увеличение военных бюджетов усилит аппетит предприятий к нефти и газу, вынудив Брюссель сотрудничать с Россией."Реальная опасность""Перевооружение Европы" анонсировала Урсула фон дер Ляйен. Для этого, по ее оценкам, понадобится 800 миллиардов евро. Сумма приличная: больше трети общих военных расходов всех стран мира."Участники ЕС могли бы мобилизовать до 650 миллиардов в течение следующих четырех лет, добавив 1,5% ВВП к оборонным бюджетам", — заявила глава Еврокомиссии.Сейчас в ЕС тратят на это порядка 325 миллиардов — 1,8% общего ВВП. В НАТО, вообще-то, полагается два процента.Еврокомиссия обещает бюджетные послабления правительствам, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.Некоторые согласны тратить и больше. Так, министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил желание компенсировать "годы пренебрежения" оборонной сферой и поднять финансирование до 3,5% ВВП. Его примеру последовал Эммануэль Макрон, призвав остальных поступить так же. В Литве сразу пообещали пять процентов.Надо готовиться к войне, чтобы ее не допустить, сообщил на сессии ЕП в Страсбурге еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс."Мы сталкиваемся с явной и реальной опасностью. <...> Военная агрессия против нас вполне возможна", — сказал он, имея в виду, конечно, "русскую угрозу".Все разваленоОдновременное увеличение оборонных расходов практически в два раза означает гонку вооружений, а ОПК европейских стран, отмечают эксперты, находится в стадии стагнации либо полного развала. Столь безоружной Европа еще никогда не была. И США, конечно, несут за это ответственность."Полагаясь на заокеанского партнера, за три года украинского конфликта в ЕС практически опустошили арсеналы. Все надежды связаны с НАТО, финансируемой в основном Соединенными Штатами. А Вашингтон, в свою очередь, требует от европейцев выполнения платежных обязательств", — говорит Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.Реальных сил и средств на оздоровление "оборонки" у Европы нет. Вариантов немного: снова резать "социалку", повышать налоги. Притом что многие страны уже вынуждены это делать, чтобы уменьшить дефицит бюджета, пишет The Economist. Выстраивать отношенияНаблюдатели подчеркивают: реанимировать и выстроить современный ОПК очень непросто. Одна из главных проблем — отсутствие достаточной сырьевой базы для производства оружия и техники нового поколения.Надо приобретать у заокеанского партнера современные военные технологии и/или разрабатывать собственные — а это десятки лет, указывает Белхароев.Скорее всего, в ЕС предпочтут выстраивать отношения с Россией и Китаем: редкие и редкоземельные металлы, энергоресурсы большей частью принадлежат именно этим государствам.Но, понятно, к ресурсам двойного назначения странам ЕС прямой доступ ограничат."Действительно, Китай может рассматриваться Европой как потенциальный партнер в сфере технологий и производства компонентов для оборонной промышленности. Однако есть ограничения, связанные с политикой США и НАТО. Кроме того, у Пекина собственные интересы в военно-промышленной сфере", — подчеркивает Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.Возрождение ОПК в Европе неизбежно приведет к росту спроса на нефть и газ, предупреждают специалисты Кильского института мировой экономики (IFW). А углеводороды, разумеется, выгоднее всего приобретать у Москвы.Пока же ЕС по-прежнему стремится ослабить зависимость от российского топлива, хотя и продолжает закупки через третьи страны по сильно завышенной цене. И если там все-таки решатся на масштабное обновление ОПК и колоссальные расходы, эту политику придется пересмотреть.

https://ria.ru/20250312/voyna-2004432623.html

https://ria.ru/20250311/ek-2004285595.html

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европа, россия, китай, урсула фон дер ляйен, борис писториус, евросоюз, нато, еврокомиссия