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В Москве приостановили работу шаурмичной - РИА Новости, 13.03.2025
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22:00 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/moskva-2004879438.html
В Москве приостановили работу шаурмичной
В Москве приостановили работу шаурмичной - РИА Новости, 13.03.2025
В Москве приостановили работу шаурмичной
Шаурмичную закрыли в Москве на 90 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T22:00:00+03:00
2025-03-13T22:00:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Шаурмичную закрыли в Москве на 90 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. "В связи с поступлением информации о случае кишечной инфекции (кампилобактериоза) у гражданина после употребления недоброкачественной продукции, приобретенной в предприятии общепита ООО "Концепт МКБ" "Про шаурму, хочу шаурму"... сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЗАО провели санитарно-эпидемиологическое расследование... Деятельность ООО "Концепт МКБ"... приостановлена на 90 суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, в обороте предприятия находилась обезличенная продукция без маркировки производителя, а документация на продукцию не была представлена, ингредиенты для приготовления шаурмы хранились без холода, отсутствовали дезинфицирующие средства и моечные ванны и раковины для мытья рук. Подчеркивается, что выявленные нарушения создают угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. "Учитывая изложенное, 26 февраля сотрудники территориального отдела применили обеспечительную меру – временный запрет деятельности. Снято с реализации 27 килограммов недоброкачественной пищевой продукции. Работа предприятия "Про шаурму, хочу шаурму" до решения суда приостановлена, объект опечатан. Составлен протокол об административном правонарушении", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250213/otravlenie-1999245733.html
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происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве приостановили работу шаурмичной

В Москве на 90 суток закрыли шаурмичную из-за нарушений санитарных требований

© Fotolia / sarymsakov.comПриготовление шаурмы
Приготовление шаурмы - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Fotolia / sarymsakov.com
Приготовление шаурмы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Шаурмичную закрыли в Москве на 90 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
«
"В связи с поступлением информации о случае кишечной инфекции (кампилобактериоза) у гражданина после употребления недоброкачественной продукции, приобретенной в предприятии общепита ООО "Концепт МКБ" "Про шаурму, хочу шаурму"... сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЗАО провели санитарно-эпидемиологическое расследование... Деятельность ООО "Концепт МКБ"... приостановлена на 90 суток", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, в обороте предприятия находилась обезличенная продукция без маркировки производителя, а документация на продукцию не была представлена, ингредиенты для приготовления шаурмы хранились без холода, отсутствовали дезинфицирующие средства и моечные ванны и раковины для мытья рук.
Подчеркивается, что выявленные нарушения создают угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений и острых кишечных инфекций.
"Учитывая изложенное, 26 февраля сотрудники территориального отдела применили обеспечительную меру – временный запрет деятельности. Снято с реализации 27 килограммов недоброкачественной пищевой продукции. Работа предприятия "Про шаурму, хочу шаурму" до решения суда приостановлена, объект опечатан. Составлен протокол об административном правонарушении", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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