https://ria.ru/20250313/moskva-2004879438.html

В Москве приостановили работу шаурмичной

В Москве приостановили работу шаурмичной - РИА Новости, 13.03.2025

В Москве приостановили работу шаурмичной

Шаурмичную закрыли в Москве на 90 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T22:00:00+03:00

2025-03-13T22:00:00+03:00

2025-03-13T22:00:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Шаурмичную закрыли в Москве на 90 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. "В связи с поступлением информации о случае кишечной инфекции (кампилобактериоза) у гражданина после употребления недоброкачественной продукции, приобретенной в предприятии общепита ООО "Концепт МКБ" "Про шаурму, хочу шаурму"... сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЗАО провели санитарно-эпидемиологическое расследование... Деятельность ООО "Концепт МКБ"... приостановлена на 90 суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, в обороте предприятия находилась обезличенная продукция без маркировки производителя, а документация на продукцию не была представлена, ингредиенты для приготовления шаурмы хранились без холода, отсутствовали дезинфицирующие средства и моечные ванны и раковины для мытья рук. Подчеркивается, что выявленные нарушения создают угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. "Учитывая изложенное, 26 февраля сотрудники территориального отдела применили обеспечительную меру – временный запрет деятельности. Снято с реализации 27 килограммов недоброкачественной пищевой продукции. Работа предприятия "Про шаурму, хочу шаурму" до решения суда приостановлена, объект опечатан. Составлен протокол об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250213/otravlenie-1999245733.html

https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)