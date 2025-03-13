В Москве приостановили работу шаурмичной
В Москве на 90 суток закрыли шаурмичную из-за нарушений санитарных требований
Приготовление шаурмы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Шаурмичную закрыли в Москве на 90 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
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"В связи с поступлением информации о случае кишечной инфекции (кампилобактериоза) у гражданина после употребления недоброкачественной продукции, приобретенной в предприятии общепита ООО "Концепт МКБ" "Про шаурму, хочу шаурму"... сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЗАО провели санитарно-эпидемиологическое расследование... Деятельность ООО "Концепт МКБ"... приостановлена на 90 суток", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, в обороте предприятия находилась обезличенная продукция без маркировки производителя, а документация на продукцию не была представлена, ингредиенты для приготовления шаурмы хранились без холода, отсутствовали дезинфицирующие средства и моечные ванны и раковины для мытья рук.
Подчеркивается, что выявленные нарушения создают угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений и острых кишечных инфекций.
"Учитывая изложенное, 26 февраля сотрудники территориального отдела применили обеспечительную меру – временный запрет деятельности. Снято с реализации 27 килограммов недоброкачественной пищевой продукции. Работа предприятия "Про шаурму, хочу шаурму" до решения суда приостановлена, объект опечатан. Составлен протокол об административном правонарушении", - говорится в сообщении.
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