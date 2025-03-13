https://ria.ru/20250313/moskva-2004748549.html

В Москве прооперировали "кота-рецидивиста", проглотившего игрушку

В Москве прооперировали "кота-рецидивиста", проглотившего игрушку - РИА Новости, 13.03.2025

В Москве прооперировали "кота-рецидивиста", проглотившего игрушку

Ветеринары дважды за один месяц прооперировали "кота-рецидивиста" по кличке Лекс, который любит глотать резиновые игрушки, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:23:00+03:00

2025-03-13T14:23:00+03:00

2025-03-13T14:23:00+03:00

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животные

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ветеринары дважды за один месяц прооперировали "кота-рецидивиста" по кличке Лекс, который любит глотать резиновые игрушки, сообщается в Telegram-канале Московского объединения ветеринарии. "Специалисты ветучастка Красная Пахра рассказали о необычном случае с "котом-рецидивистом". Первично Лекс поступил с рвотой, вялостью и отказом от еды. На УЗИ ветврач Евгения Капралова обнаружила инородный предмет. Хирург Руслан Нохов и ассистент Людмила Слободяник провели операцию и достали из кишечника резиновую игрушку. Лекс отправился домой на реабилитацию, но через две недели оказался в клинике с аналогичными симптомами. Ветврачи снова взялись за работу и извлекли игрушку №2", - говорится в сообщении. Уточняется, что такая любовь кошек к резиновым изделиям связана с веществами в составе пластика. Для человека их запах неуловим, а для пушистых очень привлекателен. Именно из-за этого у питомцев возникает желание есть пакеты, ластики, резинки для волос, игрушки и тому подобное. "Врачи рекомендуют убирать эти предметы из доступа, а при симптомах инородного тела экстренно обращаться в ветклинику", - добавили в объединении.

https://ria.ru/20250227/moskva-2001883909.html

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москва, животные