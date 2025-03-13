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Жителя Москвы арестовали за стрельбу из пневматики по подросткам - РИА Новости, 13.03.2025
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12:43 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/moskva-2004722085.html
Жителя Москвы арестовали за стрельбу из пневматики по подросткам
Жителя Москвы арестовали за стрельбу из пневматики по подросткам - РИА Новости, 13.03.2025
Жителя Москвы арестовали за стрельбу из пневматики по подросткам
Солнцевский суд Москвы на два месяца арестовал жителя столицы, устроившего стрельбу из пневматического пистолета в ходе конфликта с выгуливавшими собак... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:43:00+03:00
2025-03-13T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Солнцевский суд Москвы на два месяца арестовал жителя столицы, устроившего стрельбу из пневматического пистолета в ходе конфликта с выгуливавшими собак подростками, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Солнцевского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Запорожца Алексея Александровича. Срок ареста установлен на два месяца", - рассказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили РИА Новости, что житель столицы обстрелял из пневматического пистолета подростков, его задержали. По данным ведомства, предварительно установлено, что 8 марта в районе дома №9 по Боровскому проезду между местным жителем и несовершеннолетними, которые выгуливали своих собак, произошел конфликт. В результате мужчина, предположительно, произвел несколько выстрелов вверх из пневматического пистолета. В результате стрельбы никто не пострадал. Позднее мужчине предъявили обвинение в хулиганстве, он частично признал вину.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Жителя Москвы арестовали за стрельбу из пневматики по подросткам

Жителя Москвы арестовали за стрельбу из пневматики после конфликта с подростками

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Солнцевский суд Москвы на два месяца арестовал жителя столицы, устроившего стрельбу из пневматического пистолета в ходе конфликта с выгуливавшими собак подростками, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Солнцевского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Запорожца Алексея Александровича. Срок ареста установлен на два месяца", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили РИА Новости, что житель столицы обстрелял из пневматического пистолета подростков, его задержали. По данным ведомства, предварительно установлено, что 8 марта в районе дома №9 по Боровскому проезду между местным жителем и несовершеннолетними, которые выгуливали своих собак, произошел конфликт. В результате мужчина, предположительно, произвел несколько выстрелов вверх из пневматического пистолета. В результате стрельбы никто не пострадал. Позднее мужчине предъявили обвинение в хулиганстве, он частично признал вину.
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