https://ria.ru/20250313/moskva-2004722085.html

Жителя Москвы арестовали за стрельбу из пневматики по подросткам

Жителя Москвы арестовали за стрельбу из пневматики по подросткам - РИА Новости, 13.03.2025

Жителя Москвы арестовали за стрельбу из пневматики по подросткам

Солнцевский суд Москвы на два месяца арестовал жителя столицы, устроившего стрельбу из пневматического пистолета в ходе конфликта с выгуливавшими собак... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T12:43:00+03:00

2025-03-13T12:43:00+03:00

2025-03-13T12:43:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Солнцевский суд Москвы на два месяца арестовал жителя столицы, устроившего стрельбу из пневматического пистолета в ходе конфликта с выгуливавшими собак подростками, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Солнцевского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Запорожца Алексея Александровича. Срок ареста установлен на два месяца", - рассказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили РИА Новости, что житель столицы обстрелял из пневматического пистолета подростков, его задержали. По данным ведомства, предварительно установлено, что 8 марта в районе дома №9 по Боровскому проезду между местным жителем и несовершеннолетними, которые выгуливали своих собак, произошел конфликт. В результате мужчина, предположительно, произвел несколько выстрелов вверх из пневматического пистолета. В результате стрельбы никто не пострадал. Позднее мужчине предъявили обвинение в хулиганстве, он частично признал вину.

https://ria.ru/20250304/strelba-2003080356.html

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происшествия, москва