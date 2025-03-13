https://ria.ru/20250313/moskva-2004679976.html

В Москве ликвидируют более 30 участков бесхозных байпасов

В Москве ликвидируют более 30 участков бесхозных байпасов - РИА Новости, 13.03.2025

В Москве ликвидируют более 30 участков бесхозных байпасов

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут работы по ликвидации более 30 участков бесхозных байпасов (временных трубопроводов), сообщил журналистам... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T09:49:00+03:00

2025-03-13T09:49:00+03:00

2025-03-13T09:49:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

моэк

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут работы по ликвидации более 30 участков бесхозных байпасов (временных трубопроводов), сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С 2014 года в столице реализуется программа ликвидации бесхозных байпасов, расположенных в различных административных округах. Уже демонтировали более 200 таких конструкций, в этом году ликвидируем еще свыше 30 участков. Надежное тепло- и водоснабжение горожан будет обеспечено по основной схеме с прокладкой подземных коммуникаций", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что байпас - это временный трубопровод теплосетей, проложенный на поверхности. Как правило, их возводят для проведения ремонтных или строительных работ, чтобы не прекращать подачу тепла и горячей воды. "Часть "времянок" так и не была своевременно убрана под землю выполнявшими работы организациями, эти компании были ликвидированы и не завершили свои обязательства. Бесхозные байпасы портят внешний вид дворовых территорий и создают неудобства для жителей", - добавил заммэра. Он уточнил, что специалисты "МОЭКа" проводят демонтаж таких конструкций в несколько этапов: вначале разрабатывается и утверждается проектная документация, затем в межотопительный период прокладывается новый постоянный трубопровод, после чего срезаются старые трубы байпаса. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ликвидируются только бесхозные участки конструкций. Строительные байпасы по-прежнему будут использоваться во время возведения или ремонта объектов. Байпас — это временный обводной участок трубопровода, который прокладывают над землей на время ремонтных или строительных работ, чтобы не прекращать подачу горячей воды и тепла жителям.

https://ria.ru/20240918/moskva-1973327286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, моэк