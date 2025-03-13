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Москалькова отреагировала на решение ЕСПЧ по событиям в Одессе - РИА Новости, 13.03.2025
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20:24 13.03.2025 (обновлено: 20:25 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/moskalkova-2004866867.html
Москалькова отреагировала на решение ЕСПЧ по событиям в Одессе
Москалькова отреагировала на решение ЕСПЧ по событиям в Одессе - РИА Новости, 13.03.2025
Москалькова отреагировала на решение ЕСПЧ по событиям в Одессе
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала шагом к справедливости для погибших и их родственников решение ЕСПЧ признать Украину виновной РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:24:00+03:00
2025-03-13T20:25:00+03:00
в мире
одесса
украина
россия
татьяна москалькова
европейский суд по правам человека (еспч)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала шагом к справедливости для погибших и их родственников решение ЕСПЧ признать Украину виновной в непредотвращении насилия в Одессе в 2014 году. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году. "Более 10 лет заняло у палаты семи судей Европейского суда по правам человека принять решение, что власти Украины виновны в гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года. Причем решение неокончательное… Но "Украина виновна", и это шаг к справедливости для погибших и родственников, которые ждали этого дня столько лет", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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в мире, одесса, украина, россия, татьяна москалькова, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд
В мире, Одесса, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Европейский суд
Москалькова отреагировала на решение ЕСПЧ по событиям в Одессе

Москалькова назвала шагом к справедливости решение ЕСПЧ по Одессе

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала шагом к справедливости для погибших и их родственников решение ЕСПЧ признать Украину виновной в непредотвращении насилия в Одессе в 2014 году.
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году.
"Более 10 лет заняло у палаты семи судей Европейского суда по правам человека принять решение, что власти Украины виновны в гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года. Причем решение неокончательное… Но "Украина виновна", и это шаг к справедливости для погибших и родственников, которые ждали этого дня столько лет", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Здание Дома профсоюзов в Одессе, возле которого проходит акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года в результате беспорядков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
ЕСПЧ обязал Киев выплатить компенсации пострадавшим в Одессе в 2014 году
Вчера, 15:31
 
В миреОдессаУкраинаРоссияТатьяна МоскальковаЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Европейский суд
 
 
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