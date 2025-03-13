Москалькова отреагировала на решение ЕСПЧ по событиям в Одессе
Москалькова назвала шагом к справедливости решение ЕСПЧ по Одессе
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала шагом к справедливости для погибших и их родственников решение ЕСПЧ признать Украину виновной в непредотвращении насилия в Одессе в 2014 году.
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году.
"Более 10 лет заняло у палаты семи судей Европейского суда по правам человека принять решение, что власти Украины виновны в гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года. Причем решение неокончательное… Но "Украина виновна", и это шаг к справедливости для погибших и родственников, которые ждали этого дня столько лет", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.