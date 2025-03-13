https://ria.ru/20250313/moskalkova-2004866867.html

Москалькова отреагировала на решение ЕСПЧ по событиям в Одессе

Москалькова отреагировала на решение ЕСПЧ по событиям в Одессе - РИА Новости, 13.03.2025

Москалькова отреагировала на решение ЕСПЧ по событиям в Одессе

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала шагом к справедливости для погибших и их родственников решение ЕСПЧ признать Украину виновной РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T20:24:00+03:00

2025-03-13T20:24:00+03:00

2025-03-13T20:25:00+03:00

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европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала шагом к справедливости для погибших и их родственников решение ЕСПЧ признать Украину виновной в непредотвращении насилия в Одессе в 2014 году. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году. "Более 10 лет заняло у палаты семи судей Европейского суда по правам человека принять решение, что власти Украины виновны в гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года. Причем решение неокончательное… Но "Украина виновна", и это шаг к справедливости для погибших и родственников, которые ждали этого дня столько лет", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20250313/espch-2004761202.html

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