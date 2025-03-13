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В Молдавии почтили память жертв атаки БПЛА в Подмосковье

В Молдавии почтили память жертв атаки БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 13.03.2025

В Молдавии почтили память жертв атаки БПЛА в Подмосковье

Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля в четверг предложил своим коллегам почтить минутой молчания память жертв атаки... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T12:18:00+03:00

2025-03-13T12:18:00+03:00

2025-03-13T12:18:00+03:00

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КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля в четверг предложил своим коллегам почтить минутой молчания память жертв атаки беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье, однако правящая партия "Действие и солидарность" не поддержала его призыв. "В день, когда новый генсеку ОБСЕ посетил Москву была совершена беспрецедентная атака дронами Москвы, среди гражданских есть погибшие, есть раненые, есть гражданские лица, которые были убиты. Учитывая этот факт, в память о мучениках этой войны я предлагаю минуту молчания", - заявил Боля на заседании парламента. Предложение депутата поддержали представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов. Депутаты от правящей партии "Действие и солидарность" во главе со спикером Игорем Гросу отказались участвовать в минуте молчания. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.

https://ria.ru/20250311/vsu-2004278048.html

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