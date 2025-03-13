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В Молдавии почтили память жертв атаки БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 13.03.2025
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12:18 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/moldavija-2004714312.html
В Молдавии почтили память жертв атаки БПЛА в Подмосковье
В Молдавии почтили память жертв атаки БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 13.03.2025
В Молдавии почтили память жертв атаки БПЛА в Подмосковье
Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля в четверг предложил своим коллегам почтить минутой молчания память жертв атаки... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:18:00+03:00
2025-03-13T12:18:00+03:00
в мире
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россия
василий боля
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КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля в четверг предложил своим коллегам почтить минутой молчания память жертв атаки беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье, однако правящая партия "Действие и солидарность" не поддержала его призыв. "В день, когда новый генсеку ОБСЕ посетил Москву была совершена беспрецедентная атака дронами Москвы, среди гражданских есть погибшие, есть раненые, есть гражданские лица, которые были убиты. Учитывая этот факт, в память о мучениках этой войны я предлагаю минуту молчания", - заявил Боля на заседании парламента. Предложение депутата поддержали представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов. Депутаты от правящей партии "Действие и солидарность" во главе со спикером Игорем Гросу отказались участвовать в минуте молчания. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.
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в мире, москва, московская область (подмосковье), россия, василий боля, игорь гросу, андрей воробьев, вооруженные силы украины, обсе
В мире, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Василий Боля, Игорь Гросу, Андрей Воробьев, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ
В Молдавии почтили память жертв атаки БПЛА в Подмосковье

Молдавская оппозиция почтила память жертв атаки БПЛА в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобиль, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском
Автомобиль, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобиль, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА в Раменском
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КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля в четверг предложил своим коллегам почтить минутой молчания память жертв атаки беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье, однако правящая партия "Действие и солидарность" не поддержала его призыв.
"В день, когда новый генсеку ОБСЕ посетил Москву была совершена беспрецедентная атака дронами Москвы, среди гражданских есть погибшие, есть раненые, есть гражданские лица, которые были убиты. Учитывая этот факт, в память о мучениках этой войны я предлагаю минуту молчания", - заявил Боля на заседании парламента.
Последствия атаки БПЛА в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

Сгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра Мираторг в Домодедово

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человека, еще один пострадал.

Кровля дома, поврежденная из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человека, еще один пострадал.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 11
© AP Photo

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

Поврежденный жилой дом в Сапроново, Московская область

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

© AP Photo
5 из 11
© AP Photo

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 18 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево.

Поврежденный жилой дом в Сапроново, Московская область

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 18 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево.

© AP Photo
6 из 11
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Шереметьево в 8:55 мск, сообщила Росавиация.

Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Шереметьево в 8:55 мск, сообщила Росавиация.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
7 из 11
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

Осколки у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Видном

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА, в Раменском.

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА, в Раменском.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 11
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
10 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА, Раменское.

Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА, Раменское.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 11

Российские военные за ночь сбили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 11

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, атака началась в четыре утра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 11

В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", там погибли два человека, еще один пострадал.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11

В Видном получили ранения шесть человек, один позже умер в больнице.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Среди пострадавших — трое детей, двоим нет еще и трех лет.

© AP Photo
5 из 11

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 18 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево.

© AP Photo
6 из 11

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Шереметьево в 8:55 мск, сообщила Росавиация.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
7 из 11

При падении осколков получили повреждения несколько жилых домов в Москве и Подмосковье.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 11

Сотрудники полиции у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА, в Раменском.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.

© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
10 из 11

Автомобили, поврежденные из-за падения обломков сбитого БПЛА, Раменское.

© РИА Новости / Илья Питалев
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11 из 11
Предложение депутата поддержали представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов. Депутаты от правящей партии "Действие и солидарность" во главе со спикером Игорем Гросу отказались участвовать в минуте молчания.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Захарова прокомментировала атаку БПЛА ВСУ на Москву
11 марта, 11:51
 
В миреМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияВасилий БоляИгорь ГросуАндрей ВоробьевВооруженные силы УкраиныОБСЕ
 
 
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