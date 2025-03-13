Миронов предложил передать охрану школ сотрудникам Росгвардии
Миронов: охрану школ нужно передать сотрудникам Росгвардии или участникам СВО
Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Полномочия по охране школ нужно передать сотрудникам Росгвардии, профессиональным охранникам, которые пройдут специальное обучение в Росгвардии, или участникам СВО, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
Ранее в МВД по Нижегородской области сообщили, что 11 марта два восьмиклассника из нижегородской школы №117 были госпитализированы после того, как их ударил ножом одноклассник. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие подростки были доставлены в больницу, угрозы их жизни и здоровью нет. Предполагаемый виновник – подросток 2010 года рождения – через несколько часов был задержан сотрудниками полиции.
"Очередная трагедия с поножовщиной в школе на этот раз произошла в Нижнем Новгороде. Восьмиклассник тяжело ранил двоих ребят, попытался спрятаться, но его задержали при побеге. К счастью, обошлось без жертв, а ведь партия "Справедливая Россия – За правду" на протяжении нескольких лет предлагает передать охрану школ подразделениям Росгвардии. Это же очевидно, что разные вахтёры, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, оформленные в качестве сотрудников ЧОПов, не в состоянии заниматься этой работой", - сказал он.
По мнению Миронова, для охраны школ нужны профессионалы, и эту проблему можно отчасти решить после передачи полномочий Росгвардии по обучению сотрудников частных охранных предприятий. Он отметил, что соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму, а инициативу уже одобрили Росгвардия, Минобразования и Минпросвещения. Кроме того, по его словам, эксперты считают, что такая мера усилит безопасность в школах и поможет более эффективно бороться с террористическими угрозами.
"Радует, что ко мнению депутатов СРЗП отчасти прислушались. Но принципиально важно, чтобы это нововведение не привело к дополнительным поборам с родителей. Ведь скорее всего профобучение будет платным, и руководители охранных предприятий захотят переложить свои траты на заказчиков со всеми вытекающими последствиями. Особую роль в охране школ нужно отвести участникам СВО, которые возвращаются с фронта. Уверен, их опыт и умение обращаться с оружием помогут обеспечить безопасностью детей", - заключил депутат Госдумы.