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Миронов предложил передать охрану школ сотрудникам Росгвардии - РИА Новости, 13.03.2025
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07:21 13.03.2025 (обновлено: 07:22 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/mironov-2004662090.html
Миронов предложил передать охрану школ сотрудникам Росгвардии
Миронов предложил передать охрану школ сотрудникам Росгвардии - РИА Новости, 13.03.2025
Миронов предложил передать охрану школ сотрудникам Росгвардии
Полномочия по охране школ нужно передать сотрудникам Росгвардии, профессиональным охранникам, которые пройдут специальное обучение в Росгвардии, или участникам... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:21:00+03:00
2025-03-13T07:22:00+03:00
нижегородская область
нижний новгород
сергей миронов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Полномочия по охране школ нужно передать сотрудникам Росгвардии, профессиональным охранникам, которые пройдут специальное обучение в Росгвардии, или участникам СВО, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Ранее в МВД по Нижегородской области сообщили, что 11 марта два восьмиклассника из нижегородской школы №117 были госпитализированы после того, как их ударил ножом одноклассник. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие подростки были доставлены в больницу, угрозы их жизни и здоровью нет. Предполагаемый виновник – подросток 2010 года рождения – через несколько часов был задержан сотрудниками полиции. "Очередная трагедия с поножовщиной в школе на этот раз произошла в Нижнем Новгороде. Восьмиклассник тяжело ранил двоих ребят, попытался спрятаться, но его задержали при побеге. К счастью, обошлось без жертв, а ведь партия "Справедливая Россия – За правду" на протяжении нескольких лет предлагает передать охрану школ подразделениям Росгвардии. Это же очевидно, что разные вахтёры, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, оформленные в качестве сотрудников ЧОПов, не в состоянии заниматься этой работой", - сказал он. По мнению Миронова, для охраны школ нужны профессионалы, и эту проблему можно отчасти решить после передачи полномочий Росгвардии по обучению сотрудников частных охранных предприятий. Он отметил, что соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму, а инициативу уже одобрили Росгвардия, Минобразования и Минпросвещения. Кроме того, по его словам, эксперты считают, что такая мера усилит безопасность в школах и поможет более эффективно бороться с террористическими угрозами. "Радует, что ко мнению депутатов СРЗП отчасти прислушались. Но принципиально важно, чтобы это нововведение не привело к дополнительным поборам с родителей. Ведь скорее всего профобучение будет платным, и руководители охранных предприятий захотят переложить свои траты на заказчиков со всеми вытекающими последствиями. Особую роль в охране школ нужно отвести участникам СВО, которые возвращаются с фронта. Уверен, их опыт и умение обращаться с оружием помогут обеспечить безопасностью детей", - заключил депутат Госдумы.
https://ria.ru/20250312/mironov-2004440786.html
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нижегородская область, нижний новгород, сергей миронов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
Нижегородская область, Нижний Новгород, Сергей Миронов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ
Миронов предложил передать охрану школ сотрудникам Росгвардии

Миронов: охрану школ нужно передать сотрудникам Росгвардии или участникам СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Полномочия по охране школ нужно передать сотрудникам Росгвардии, профессиональным охранникам, которые пройдут специальное обучение в Росгвардии, или участникам СВО, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
Ранее в МВД по Нижегородской области сообщили, что 11 марта два восьмиклассника из нижегородской школы №117 были госпитализированы после того, как их ударил ножом одноклассник. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие подростки были доставлены в больницу, угрозы их жизни и здоровью нет. Предполагаемый виновник – подросток 2010 года рождения – через несколько часов был задержан сотрудниками полиции.
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"Очередная трагедия с поножовщиной в школе на этот раз произошла в Нижнем Новгороде. Восьмиклассник тяжело ранил двоих ребят, попытался спрятаться, но его задержали при побеге. К счастью, обошлось без жертв, а ведь партия "Справедливая Россия – За правду" на протяжении нескольких лет предлагает передать охрану школ подразделениям Росгвардии. Это же очевидно, что разные вахтёры, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, оформленные в качестве сотрудников ЧОПов, не в состоянии заниматься этой работой", - сказал он.
По мнению Миронова, для охраны школ нужны профессионалы, и эту проблему можно отчасти решить после передачи полномочий Росгвардии по обучению сотрудников частных охранных предприятий. Он отметил, что соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму, а инициативу уже одобрили Росгвардия, Минобразования и Минпросвещения. Кроме того, по его словам, эксперты считают, что такая мера усилит безопасность в школах и поможет более эффективно бороться с террористическими угрозами.
"Радует, что ко мнению депутатов СРЗП отчасти прислушались. Но принципиально важно, чтобы это нововведение не привело к дополнительным поборам с родителей. Ведь скорее всего профобучение будет платным, и руководители охранных предприятий захотят переложить свои траты на заказчиков со всеми вытекающими последствиями. Особую роль в охране школ нужно отвести участникам СВО, которые возвращаются с фронта. Уверен, их опыт и умение обращаться с оружием помогут обеспечить безопасностью детей", - заключил депутат Госдумы.
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Нижегородская областьНижний НовгородСергей МироновФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФ
 
 
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