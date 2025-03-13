https://ria.ru/20250313/minoborony-2004784662.html

Минобороны показало кадры уничтожения штурмовой бригады ВСУ в районе Надии

Минобороны показало кадры уничтожения штурмовой бригады ВСУ в районе Надии - РИА Новости, 13.03.2025

Минобороны показало кадры уничтожения штурмовой бригады ВСУ в районе Надии

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой техники и живой силы штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Надия в ЛНР. РИА Новости, 13.03.2025

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2025-03-13T16:12:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой техники и живой силы штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Надия в ЛНР. Отмечается, что военнослужащие подразделений 752-го мотострелкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе отражения атаки штурмовых групп 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ "Азов"* при поддержке бронетехники уничтожили три бронетранспортера М113 и более 20 боевиков. Колонна была выявлена в районе населенного пункта Надия в ЛНР. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии колонна военной техники боевиков ВСУ была остановлена на дальних подступах к позициям наших войск. По спешившимся группам противника и боевой технике отработали операторы ударных БПЛА", - сообщили в Минобороны.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение штурмовой бригады ВСУ в районе Надии в ЛНР Уничтожение штурмовой бригады ВСУ в районе Надии в ЛНР 2025-03-13T16:12 true PT1M20S

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