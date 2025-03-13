Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения штурмовой бригады ВСУ в районе Надии - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/minoborony-2004784662.html
Минобороны показало кадры уничтожения штурмовой бригады ВСУ в районе Надии
Минобороны показало кадры уничтожения штурмовой бригады ВСУ в районе Надии - РИА Новости, 13.03.2025
Минобороны показало кадры уничтожения штурмовой бригады ВСУ в районе Надии
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой техники и живой силы штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Надия в ЛНР. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:12:00+03:00
2025-03-13T16:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004783661_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e07a65b4429f5073f520228f1adf1a4b.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой техники и живой силы штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Надия в ЛНР. Отмечается, что военнослужащие подразделений 752-го мотострелкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе отражения атаки штурмовых групп 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ "Азов"* при поддержке бронетехники уничтожили три бронетранспортера М113 и более 20 боевиков. Колонна была выявлена в районе населенного пункта Надия в ЛНР. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии колонна военной техники боевиков ВСУ была остановлена на дальних подступах к позициям наших войск. По спешившимся группам противника и боевой технике отработали операторы ударных БПЛА", - сообщили в Минобороны.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение штурмовой бригады ВСУ в районе Надии в ЛНР
Уничтожение штурмовой бригады ВСУ в районе Надии в ЛНР
2025-03-13T16:12
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004783661_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b37acff56c351f3375468458f4651336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения штурмовой бригады ВСУ в районе Надии

Минобороны показало кадры уничтожения штурмовой бригады ВСУ в районе Надии в ЛНР

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой техники и живой силы штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Надия в ЛНР.
Отмечается, что военнослужащие подразделений 752-го мотострелкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе отражения атаки штурмовых групп 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ "Азов"* при поддержке бронетехники уничтожили три бронетранспортера М113 и более 20 боевиков. Колонна была выявлена в районе населенного пункта Надия в ЛНР.
"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии колонна военной техники боевиков ВСУ была остановлена на дальних подступах к позициям наших войск. По спешившимся группам противника и боевой технике отработали операторы ударных БПЛА", - сообщили в Минобороны.
*Запрещенная в России террористическая организация
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала