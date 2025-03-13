https://ria.ru/20250313/minoborony-2004678706.html

Минобороны показало кадры поражения бронетехники ВСУ в Судже

Минобороны показало кадры поражения бронетехники ВСУ в Судже - РИА Новости, 13.03.2025

Минобороны показало кадры поражения бронетехники ВСУ в Судже

Минобороны опубликовало кадры поражения живой силы и бронетехники украинских боевиков, отступающих из Суджи Курской области. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T09:42:00+03:00

2025-03-13T09:42:00+03:00

2025-03-13T11:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

суджа

валерий герасимов

владимир путин

сергей лавров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры поражения живой силы и бронетехники украинских боевиков, отступающих из Суджи Курской области. В ролике видно уничтожение бронемашины "Козак", американского автомобиля повышенной проходимости HMMWV, американского бронетранспортера M113 и других видов бронетехники. Также на кадрах показано, как расчеты FPV-дронов поразили украинский дрон типа "Баба-яга". Накануне президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Накануне командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России подняли на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвратился под контроль российской армии. Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль России.

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Новые кадры поражения бронетехники украинских боевиков, отступающих из курской Суджи Новые кадры поражения бронетехники украинских боевиков, отступающих из курской Суджи, приводит Минобороны России. 2025-03-13T09:42 true PT0M44S

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россия, украина, суджа, валерий герасимов, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), нато, безопасность