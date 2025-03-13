https://ria.ru/20250313/malaya-loknya-2004654732.html

Бойцы "Севера" рассказали об освобождении Малой Локни

Бойцы "Севера" рассказали об освобождении Малой Локни - РИА Новости, 13.03.2025

Бойцы "Севера" рассказали об освобождении Малой Локни

Военнослужащие 9-го мотострелкового полка российской группировки войск "Север" рассказали о боевых действиях при освобождении населенного пункта Малая Локня в... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T05:12:00+03:00

2025-03-13T05:12:00+03:00

2025-03-13T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Военнослужащие 9-го мотострелкового полка российской группировки войск "Север" рассказали о боевых действиях при освобождении населенного пункта Малая Локня в Курской области, кадры с ними публикует Минобороны РФ. В результате тщательно спланированной операции и слаженных действий военнослужащих 9-го мотострелкового полка и 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" был освобожден населенный пункт Малая Локня. Военнослужащие 9-го мотострелкового полка, участвовавшие в освобождении Малой Локни, также смогли восстановить контроль над территорией исправительной колонии №11. Именно они в августе 2024 года обороняли спецобъект от боевиков ВСУ. Кроме того, военнослужащие 9-го полка эвакуировали тело погибшего командира батальона Сергея Чебнева (позывной "Отмель"). "Бои были страшные, но ребята дали бой, измотали здесь противника… Вот здесь мы нашли комбата, здесь был "Отмель", - рассказал заместитель командира батальона с позывным "Водолей". "БПЛА хорошо отработали, сутки напролет, проверяли каждый метр земли, искали запасную точку ВСУ. Выявленные боевики были подавлены сбросами с FPV-дронов, не давали противнику поднять голову", - рассказал командир штурмовой роты с позывным "Добрый". По его словам, они брали пленного, который им рассказал о бегстве командования с рациями и о сбоях в подвозе продовольствия, из-за чего два дня он был голодный. "Заходили с трех сторон (в Малую Локню - ред.), отработали четко и быстро. Никто просто не ожидал. Они бежали, бросая своих раненых", - поделился командир взвода с позывным "Ворон". Военнослужащий с позывным "Куш" рассказал, что солдаты ВСУ сидели в укрепленных зданиях до последнего. В августе 2024 года, заранее эвакуировав гражданский персонал и заключенных, защитники населенного пункта превратили учреждение в настоящую крепость, заняв оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий, возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней. "По зданиям колонии работал БМП Bradley, но стены крепкие, они позволили продолжать оборону. Работали. Никто не ушел и никто не побежал..." - говорит один из участников событий. При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни боевиков. Для недопущения прорыва боевиков ВСУ к населенному пункту защитники, практически находясь в окружении, вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций. Поддержку занимающим оборону в колонии силам осуществляли экипажи армейской авиации и артиллерия, которые наносили удары по резервам ВСУ, не позволяя им продвинуться в направлении Малой Локни. В августе 2024 года майор Сергей Чебнев руководил обороной на этом участке. Его подразделение оказалось под угрозой полного окружения. В ходе контратаки комбат погиб, сорвав планы противника по окружению.

https://ria.ru/20250313/spetsoperatsiya-2004654604.html

https://ria.ru/20250313/spetsoperatsiya-2004654424.html

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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)