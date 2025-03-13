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Бойцы "Севера" рассказали об освобождении Малой Локни - РИА Новости, 13.03.2025
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https://ria.ru/20250313/malaya-loknya-2004654732.html
Бойцы "Севера" рассказали об освобождении Малой Локни
Бойцы "Севера" рассказали об освобождении Малой Локни - РИА Новости, 13.03.2025
Бойцы "Севера" рассказали об освобождении Малой Локни
Военнослужащие 9-го мотострелкового полка российской группировки войск "Север" рассказали о боевых действиях при освобождении населенного пункта Малая Локня в... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T05:12:00+03:00
2025-03-13T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Военнослужащие 9-го мотострелкового полка российской группировки войск "Север" рассказали о боевых действиях при освобождении населенного пункта Малая Локня в Курской области, кадры с ними публикует Минобороны РФ. В результате тщательно спланированной операции и слаженных действий военнослужащих 9-го мотострелкового полка и 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" был освобожден населенный пункт Малая Локня. Военнослужащие 9-го мотострелкового полка, участвовавшие в освобождении Малой Локни, также смогли восстановить контроль над территорией исправительной колонии №11. Именно они в августе 2024 года обороняли спецобъект от боевиков ВСУ. Кроме того, военнослужащие 9-го полка эвакуировали тело погибшего командира батальона Сергея Чебнева (позывной "Отмель"). "Бои были страшные, но ребята дали бой, измотали здесь противника… Вот здесь мы нашли комбата, здесь был "Отмель", - рассказал заместитель командира батальона с позывным "Водолей". "БПЛА хорошо отработали, сутки напролет, проверяли каждый метр земли, искали запасную точку ВСУ. Выявленные боевики были подавлены сбросами с FPV-дронов, не давали противнику поднять голову", - рассказал командир штурмовой роты с позывным "Добрый". По его словам, они брали пленного, который им рассказал о бегстве командования с рациями и о сбоях в подвозе продовольствия, из-за чего два дня он был голодный. "Заходили с трех сторон (в Малую Локню - ред.), отработали четко и быстро. Никто просто не ожидал. Они бежали, бросая своих раненых", - поделился командир взвода с позывным "Ворон". Военнослужащий с позывным "Куш" рассказал, что солдаты ВСУ сидели в укрепленных зданиях до последнего. В августе 2024 года, заранее эвакуировав гражданский персонал и заключенных, защитники населенного пункта превратили учреждение в настоящую крепость, заняв оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий, возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней. "По зданиям колонии работал БМП Bradley, но стены крепкие, они позволили продолжать оборону. Работали. Никто не ушел и никто не побежал..." - говорит один из участников событий. При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни боевиков. Для недопущения прорыва боевиков ВСУ к населенному пункту защитники, практически находясь в окружении, вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций. Поддержку занимающим оборону в колонии силам осуществляли экипажи армейской авиации и артиллерия, которые наносили удары по резервам ВСУ, не позволяя им продвинуться в направлении Малой Локни. В августе 2024 года майор Сергей Чебнев руководил обороной на этом участке. Его подразделение оказалось под угрозой полного окружения. В ходе контратаки комбат погиб, сорвав планы противника по окружению.
https://ria.ru/20250313/spetsoperatsiya-2004654604.html
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Севера" рассказали об освобождении Малой Локни

Военнослужащие "Севера" рассказали о боях при освобождении Малой Локни

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Военнослужащие 9-го мотострелкового полка российской группировки войск "Север" рассказали о боевых действиях при освобождении населенного пункта Малая Локня в Курской области, кадры с ними публикует Минобороны РФ.
В результате тщательно спланированной операции и слаженных действий военнослужащих 9-го мотострелкового полка и 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" был освобожден населенный пункт Малая Локня. Военнослужащие 9-го мотострелкового полка, участвовавшие в освобождении Малой Локни, также смогли восстановить контроль над территорией исправительной колонии №11. Именно они в августе 2024 года обороняли спецобъект от боевиков ВСУ.
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Кроме того, военнослужащие 9-го полка эвакуировали тело погибшего командира батальона Сергея Чебнева (позывной "Отмель").
"Бои были страшные, но ребята дали бой, измотали здесь противника… Вот здесь мы нашли комбата, здесь был "Отмель", - рассказал заместитель командира батальона с позывным "Водолей".
"БПЛА хорошо отработали, сутки напролет, проверяли каждый метр земли, искали запасную точку ВСУ. Выявленные боевики были подавлены сбросами с FPV-дронов, не давали противнику поднять голову", - рассказал командир штурмовой роты с позывным "Добрый".
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По его словам, они брали пленного, который им рассказал о бегстве командования с рациями и о сбоях в подвозе продовольствия, из-за чего два дня он был голодный.
"Заходили с трех сторон (в Малую Локню - ред.), отработали четко и быстро. Никто просто не ожидал. Они бежали, бросая своих раненых", - поделился командир взвода с позывным "Ворон".
Военнослужащий с позывным "Куш" рассказал, что солдаты ВСУ сидели в укрепленных зданиях до последнего.
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В августе 2024 года, заранее эвакуировав гражданский персонал и заключенных, защитники населенного пункта превратили учреждение в настоящую крепость, заняв оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий, возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней.
"По зданиям колонии работал БМП Bradley, но стены крепкие, они позволили продолжать оборону. Работали. Никто не ушел и никто не побежал..." - говорит один из участников событий.
При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни боевиков.
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Для недопущения прорыва боевиков ВСУ к населенному пункту защитники, практически находясь в окружении, вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций.
Поддержку занимающим оборону в колонии силам осуществляли экипажи армейской авиации и артиллерия, которые наносили удары по резервам ВСУ, не позволяя им продвинуться в направлении Малой Локни.
В августе 2024 года майор Сергей Чебнев руководил обороной на этом участке. Его подразделение оказалось под угрозой полного окружения. В ходе контратаки комбат погиб, сорвав планы противника по окружению.
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