https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004777841.html

Лукашенко назвал Белоруссию сторонником тесных отношений с Россией

Лукашенко назвал Белоруссию сторонником тесных отношений с Россией - РИА Новости, 13.03.2025

Лукашенко назвал Белоруссию сторонником тесных отношений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти и народ республики являются сторонниками тесных отношений с Россией. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:53:00+03:00

2025-03-13T15:53:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти и народ республики являются сторонниками тесных отношений с Россией. "Что очень важно, мы прошли не первые в Беларуси выборы, что нового? Знаете, что мы не должны упускать из виду? Наши выборы всегда одна сторона и другая. Другая сторона, как известно, сбежала на Запад небольшая, все-таки в Беларуси они есть, притаились, где-то кто-то молчит, но тем не менее выше 90% людей пришли на выборы, хотя со всех сторон сдерживающие были факторы", - сказал он в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. По словам Лукашенко, более 87% белорусов проголосовали за действующего президента. "Ведь это было голосование - мы с Россией, восточный наш вектор, здесь наша колыбель или где-то там. Народ дал ответ. У нас этот вопрос, как главный вопрос, тихо, не публично всегда стоял. Это особенность наших выборов всех. Поэтому вы нисколько не сомневайтесь, не только я, мои коллеги, члены правительства, депутаты, сторонники теснейших наших отношений, мы подтвердили это в нашей единой борьбе сегодняшней, острием которой является конфликт в Украине, очень важно, что мы всегда придерживались подобного курса, и очень важно, что народ продемонстрировал", - сказал белорусский лидер. Он отметил, что "люди прекрасно понимают, где наши друзья, где наши противники". Что касается белорусско-российских отношений, то Лукашенко сообщил, что в них "обнаружил на порядок меньше проблем, чем проблем, которые существуют глобально и даже в нашем регионе". "Мы в этом плане успешно работаем. Конечно, есть определённые вопросы, мы их затронем в более широком составе, специалисты будут работать", - отметил президент Белоруссии. Говоря о санкциях Запада против РФ и Белоруссии, Лукашенко добавил, что "все думали, что мы уже рухнем через год, но живы-здоровы". "Я уверен, что мы будем жить. Нам надо чуть больше времени. И, может быть, побольше настойчивости. Но нам это не занимать, у нас это в крови", - сказал он.

https://ria.ru/20250313/putin-2004770746.html

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александр лукашенко, владимир путин, москва, россия, белоруссия, в мире