https://ria.ru/20250313/liksutov-2004676783.html

Ликсутов: доля Москвы в кредитовании промышленности России превысила 23%

Ликсутов: доля Москвы в кредитовании промышленности России превысила 23% - РИА Новости, 13.03.2025

Ликсутов: доля Москвы в кредитовании промышленности России превысила 23%

Доля столицы в общем объеме кредитования российской промышленности устойчиво растет; в сравнении с 2022 годом она увеличилась более чем на 17% во многом... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T10:00:00+03:00

2025-03-13T10:00:00+03:00

2025-03-13T10:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

тинао

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Доля столицы в общем объеме кредитования российской промышленности устойчиво растет; в сравнении с 2022 годом она увеличилась более чем на 17% во многом благодаря работе Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город совершенствует меры поддержи промышленных предприятий и формирует благоприятный инвестиционный климат в столице. В частности, доля Москвы в общем объеме промышленного кредитования в РФ увеличилась более чем на 17%. Значительный вклад в укрепление позиций столицы на российском рынке промышленного кредитования вносит Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. С 2022 года его поддержкой воспользовались более 100 предприятий различных отраслей промышленности. Они привлекли порядка 230 миллиардов рублей льготных инвестиционных кредитов. В результате, благодаря поддержке Фонда, в Москве появится более 40 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест", – привели слова Ликсутова в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Компании направляют кредиты на создание инфраструктуры, приобретение оборудования и другие производственные нужды. Так, город помог одному из предприятий предприятий привлечь льготный кредит на сумму более чем 3 миллиарда рублей в рамках Масштабного инвестиционного проекта (МАИП) для строительства второй очереди завода мясных консервов, что создаст свыше 400 рабочих мест. Другое московское предприятие привлекло около 3 миллиардов рублей для создания производства по дозреванию фруктов и ягод в естественных условиях и также создало около 400 рабочих мест. Еще один льготный инвесткредит будет направлен на строительство промтехнопарка в составе стройкластера, который сейчас формируется в ТиНАО. Общая площадь технопарка составит около 212 тысяч квадратных метров, в результате появится порядка 2,5 тысячи новых рабочих мест."Около 40% от объема привлеченных льготных инвесткредитов направили в развитие производств в сфере медицины и фармакологии, более 20% – в строительство новой промышленной инфраструктуры, свыше 10% - в создание и модернизацию пищевых производств", – уточнил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в Фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.Всего в 2024 году благодаря льготным инвестиционным кредитам московские предприятия привлекли около 120 миллиардов рублей. В 2025 году условия промышленного кредитования в Москве изменились. Максимальный размер льготного инвестиционного кредита увеличен с 3 до 5 миллиардов рублей, а срок льготного кредитования – с 3 до 5 лет. При этом компенсация ставки по льготным инвесткредитам составит 50% от ключевой ставки, установленной ЦБ РФ.

https://ria.ru/20250312/liksutov-2004463027.html

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москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , тинао, сергей собянин, анатолий гарбузов