https://ria.ru/20250313/lavrov-2004811676.html

Лавров отреагировал на натиск журналистов шуткой "Нафиг я сюда пришел"

Лавров отреагировал на натиск журналистов шуткой "Нафиг я сюда пришел" - РИА Новости, 13.03.2025

Лавров отреагировал на натиск журналистов шуткой "Нафиг я сюда пришел"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров эмоционально отреагировал на активность журналистов перед переговорами глав России и Белоруссии Владимира Путина и... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:40:00+03:00

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россия

сергей лавров

политика

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров эмоционально отреагировал на активность журналистов перед переговорами глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Фрагмент видео опубликовал в Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев."Нафиг я сюда пришел?" — в шутку сказал Лавров.Как отметил Юнашев, журналисты по очереди подходили к главе российского внешнеполитического ведомства и задавали каверзные вопросы.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что президенты сначала побеседуют один на один. Затем состоятся российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака. Кроме того, ожидается, что по итогам переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Также стороны планируют подписать ряд совместных документов.В четверг Лукашенко прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства.

https://ria.ru/20250313/lavrov-2004650722.html

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Реакция Лаврова на вопросы журналистов перед переговорами Путина и Лукашенко Реакция Лаврова на вопросы журналистов перед переговорами Путина и Лукашенко 2025-03-13T17:40 true PT0M09S

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россия, сергей лавров, политика, владимир путин, александр лукашенко