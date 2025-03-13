https://ria.ru/20250313/latakiya-2004653721.html

Жители Латакии опасаются новых вспышек насилия в провинции

Жители Латакии опасаются новых вспышек насилия в провинции - РИА Новости, 13.03.2025

Жители Латакии опасаются новых вспышек насилия в провинции

Жители города Латакия и ряда деревень одноименной провинции рассказали РИА Новости о вспышке насилия в отношении мирных граждан в регионе, включая похищения и... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T04:41:00+03:00

2025-03-13T04:41:00+03:00

2025-03-13T04:41:00+03:00

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БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жители города Латакия и ряда деревень одноименной провинции рассказали РИА Новости о вспышке насилия в отношении мирных граждан в регионе, включая похищения и убийства, и о текущей ситуации после объявления о прекращении силовой операции. В провинциях Латакия и Тартус 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представителей алавитской общины. Минобороны Сирии сообщило, что в столкновениях погиб 231 силовик. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации. "За два-три дня поступила угроза, что они придут к нам в деревню. В 9.00 утра, я с мамой и папой пили кофе. У нас в гостях были дети моей сестры. Двоюродный брат открыл дверь, и они уже были на пороге, вышли внезапно из сада. Дети успели убежать через другую дверь. А мама с папой остались дома. Маму ударили прикладом в плечо о бросили на землю. Отцу приставили автомат к лицу, он спросил их: "За что? Мы ничего плохого вам не сделали". После чего выстрелили ему в живот, и он упал на колени. Потом выстрелил в маму. Направили оружие на брата и сказали, что им нужны имена (ополченцев), брат сказал, что не связан с ними и не знает имен. И ему прострелили ноги. Эти чудовища расстреляли их, они погибли мучениками", - рассказала жительница по имени Ламис. Касвара, который в дни вооруженных столкновений находился в городе Латакия, рассказал РИА Новости, что ему приходилось постоянно прятаться в разных района города, чтобы не попасть в руки боевиков. "Я в городе (Латакии), сейчас тихо, но боевики еще тут, мы боимся, что они вновь начнут убивать, если будет какая-либо осуждающая резолюция в СБ ООН. Я хотел уехать с семьей в Ливан, но все дороги к границе блокированы. Можно попробовать доехать до Дамаска, но мне говорят, что дорога небезопасна", - объяснил молодой сириец из алавитской конфессии. Житель деревни Мухтария, в свою очередь, рассказал агентству, что в его населенном пункте были убиты 146 человек - их тела, по словам собеседника агентства, закопали в братских могилах в присутствии сотрудников службы безопасности. По словам жителя еще одной деревни в провинции Латакия, общественного активиста Ахмада, в деревне Бармия за день были убиты 230 человек, включая женщин, детей и стариков. "В кварталах Кадам Димашки и Иназа в Латакии боевики из отряда Наим Фаду начали стучаться в двери домов в полночь. На глазах у детей забрали мужчин, мне известно о 25 человеках. Сказали членам семей обращаться утром в отделение полиции Кадам. Их расстреляли выстрелами в голову и отказались отдавать тела семьям. Когда семьи пытались узнать о судьбах своих, им сказали обратиться в больницу Аль-Муджтахид. В больнице сказали, что в два часа ночи приехали машины с боевиками и забрали все тела", - рассказал агентству Ахмад, описывая ситуацию в городе Латакия со ссылкой на слова друзей и близких. Постпред РФ при ООН Василий Небензя 10 марта по итогам закрытых консультаций СБ заявил, что члены Совбеза Всемирной организации едины в позиции о недопустимости насилия в Сирии. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных. Сирийские власти на фоне сложившейся ситуации в прибрежных провинциях заявили о формировании независимой комиссии по расследованию фактов гибели мирного населения. Сирийские официальные СМИ во вторник сообщили, что стражами порядка задержаны несколько человек, которые ранее фигурировали на видео с расправами, появившиеся в социальных сетях. Президент Сирии на переходный период Ахмад аш-Шараа, в свою очередь, заявил, что причастные к убийствам мирного населения в провинциях Латакия и Тартус предстанут перед судом и понесут наказание, приближённые к новой власти при этом не станут исключением.

https://ria.ru/20250309/sirija-2003947811.html

https://ria.ru/20250309/siriya-2003933920.html

https://ria.ru/20250307/ekspert-2003625086.html

https://ria.ru/20250308/siriya-2003751223.html

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в мире, латакия (город), сирия, ливан, василий небензя, оон