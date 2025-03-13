https://ria.ru/20250313/kurakhovo-2004748848.html

Пушилин и Кириенко посетили Курахово

Пушилин и Кириенко посетили Курахово - РИА Новости, 13.03.2025

Пушилин и Кириенко посетили Курахово

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вместе с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетил освобожденное в январе Курахово. РИА Новости, 13.03.2025

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курахово

россия

сергей кириенко

денис пушилин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вместе с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетил освобожденное в январе Курахово."С первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетили Курахово, освобожденное чуть более двух месяцев назад", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны России сообщило 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создало плацдарм для наступления российский армии в восточной части Запорожской области.

https://ria.ru/20250310/kurakhovo-1980950150.html

курахово

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курахово, россия, сергей кириенко, денис пушилин, днр