Пушилин и Кириенко посетили Курахово
Пушилин и Кириенко посетили освобожденное в январе Курахово
© Пушилин Д.В./TelegramГлава ДНР Денис Пушилин и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Курахово
Глава ДНР Денис Пушилин и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Курахово
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вместе с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетил освобожденное в январе Курахово.
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"С первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетили Курахово, освобожденное чуть более двух месяцев назад", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны России сообщило 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создало плацдарм для наступления российский армии в восточной части Запорожской области.
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