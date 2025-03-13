https://ria.ru/20250313/kurakhovo-2004652922.html

Семья из Курахово не эвакуировалась из города, так как прятала сына от ТЦК

Семья из Курахово не эвакуировалась из города, так как прятала сына от ТЦК - РИА Новости, 13.03.2025

Семья из Курахово не эвакуировалась из города, так как прятала сына от ТЦК

Семья из Курахово, чтобы спасти сына от украинского ТЦК (военкомата), не хотела эвакуироваться из города, рассказала РИА Новости беженка из Курахово Лариса... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T04:15:00+03:00

2025-03-13T04:15:00+03:00

2025-03-13T04:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецк

красноармейск

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Семья из Курахово, чтобы спасти сына от украинского ТЦК (военкомата), не хотела эвакуироваться из города, рассказала РИА Новости беженка из Курахово Лариса Злая. "Проживаю в городе Курахово. Когда началась война, мы пережили, мы остались там. У нас были причины из-за сына, чтобы не пошел он воевать. Мы его прятали. И с мужем решили не выезжать", - рассказала она. По её словам, семья жила в подвале. Иногда выходили на улицу. Муж помогал волонтерам - постоянно ездил, разгружал машины. "Мы полностью сели в доме, никуда не выходили. А когда еще хуже стало, три месяца назад, мы вообще уже были в подвале", - пояснила Лариса. Семья эвакуировалась из Курахово только с приходом российских военных. Отец семейства скончался от полученных ранений в результате атаки БПЛА ВСУ. "Потом мы вышли наверх в один день, и к нам подошли солдаты и спросили: "Здравствуйте, а вы не военные?" Я говорю, нет, это мой сын. Мы его, говорю, прячем от войны", - рассказала Лариса о встрече с российскими военнослужащими. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

https://ria.ru/20250313/kurakhovo-2004652594.html

https://ria.ru/20250310/kurakhovo-1980950150.html

курахово

донецк

красноармейск

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курахово, донецк, красноармейск, вооруженные силы украины