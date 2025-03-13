Семья из Курахово не эвакуировалась из города, так как прятала сына от ТЦК
Беженка Злая: не эвакуировались из Курахово, чтобы сына не забрали ТЦК
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово
Эвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Семья из Курахово, чтобы спасти сына от украинского ТЦК (военкомата), не хотела эвакуироваться из города, рассказала РИА Новости беженка из Курахово Лариса Злая.
"Проживаю в городе Курахово. Когда началась война, мы пережили, мы остались там. У нас были причины из-за сына, чтобы не пошел он воевать. Мы его прятали. И с мужем решили не выезжать", - рассказала она.
По её словам, семья жила в подвале. Иногда выходили на улицу. Муж помогал волонтерам - постоянно ездил, разгружал машины. "Мы полностью сели в доме, никуда не выходили. А когда еще хуже стало, три месяца назад, мы вообще уже были в подвале", - пояснила Лариса.
Семья эвакуировалась из Курахово только с приходом российских военных. Отец семейства скончался от полученных ранений в результате атаки БПЛА ВСУ.
"Потом мы вышли наверх в один день, и к нам подошли солдаты и спросили: "Здравствуйте, а вы не военные?" Я говорю, нет, это мой сын. Мы его, говорю, прячем от войны", - рассказала Лариса о встрече с российскими военнослужащими.
Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
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