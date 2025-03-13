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Семья из Курахово не эвакуировалась из города, так как прятала сына от ТЦК - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:15 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/kurakhovo-2004652922.html
Семья из Курахово не эвакуировалась из города, так как прятала сына от ТЦК
Семья из Курахово не эвакуировалась из города, так как прятала сына от ТЦК - РИА Новости, 13.03.2025
Семья из Курахово не эвакуировалась из города, так как прятала сына от ТЦК
Семья из Курахово, чтобы спасти сына от украинского ТЦК (военкомата), не хотела эвакуироваться из города, рассказала РИА Новости беженка из Курахово Лариса... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T04:15:00+03:00
2025-03-13T04:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецк
красноармейск
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Семья из Курахово, чтобы спасти сына от украинского ТЦК (военкомата), не хотела эвакуироваться из города, рассказала РИА Новости беженка из Курахово Лариса Злая. "Проживаю в городе Курахово. Когда началась война, мы пережили, мы остались там. У нас были причины из-за сына, чтобы не пошел он воевать. Мы его прятали. И с мужем решили не выезжать", - рассказала она. По её словам, семья жила в подвале. Иногда выходили на улицу. Муж помогал волонтерам - постоянно ездил, разгружал машины. "Мы полностью сели в доме, никуда не выходили. А когда еще хуже стало, три месяца назад, мы вообще уже были в подвале", - пояснила Лариса. Семья эвакуировалась из Курахово только с приходом российских военных. Отец семейства скончался от полученных ранений в результате атаки БПЛА ВСУ. "Потом мы вышли наверх в один день, и к нам подошли солдаты и спросили: "Здравствуйте, а вы не военные?" Я говорю, нет, это мой сын. Мы его, говорю, прячем от войны", - рассказала Лариса о встрече с российскими военнослужащими. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250313/kurakhovo-2004652594.html
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курахово
донецк
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курахово, донецк, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецк, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Семья из Курахово не эвакуировалась из города, так как прятала сына от ТЦК

Беженка Злая: не эвакуировались из Курахово, чтобы сына не забрали ТЦК

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово
Эвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Эвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Семья из Курахово, чтобы спасти сына от украинского ТЦК (военкомата), не хотела эвакуироваться из города, рассказала РИА Новости беженка из Курахово Лариса Злая.
"Проживаю в городе Курахово. Когда началась война, мы пережили, мы остались там. У нас были причины из-за сына, чтобы не пошел он воевать. Мы его прятали. И с мужем решили не выезжать", - рассказала она.
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По её словам, семья жила в подвале. Иногда выходили на улицу. Муж помогал волонтерам - постоянно ездил, разгружал машины. "Мы полностью сели в доме, никуда не выходили. А когда еще хуже стало, три месяца назад, мы вообще уже были в подвале", - пояснила Лариса.
Семья эвакуировалась из Курахово только с приходом российских военных. Отец семейства скончался от полученных ранений в результате атаки БПЛА ВСУ.
"Потом мы вышли наверх в один день, и к нам подошли солдаты и спросили: "Здравствуйте, а вы не военные?" Я говорю, нет, это мой сын. Мы его, говорю, прячем от войны", - рассказала Лариса о встрече с российскими военнослужащими.
Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
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