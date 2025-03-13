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Жительница Курахово рассказала, как месяц не могла похоронить мужа - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:06 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/kurakhovo-2004652594.html
Жительница Курахово рассказала, как месяц не могла похоронить мужа
Жительница Курахово рассказала, как месяц не могла похоронить мужа - РИА Новости, 13.03.2025
Жительница Курахово рассказала, как месяц не могла похоронить мужа
Эвакуированная из Курахово мирная жительница Лариса Злая рассказала РИА Новости, как вместе с сыном месяц не могла похоронить мужа из-за постоянных обстрелов... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T04:06:00+03:00
2025-03-13T04:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецк
красноармейск
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Эвакуированная из Курахово мирная жительница Лариса Злая рассказала РИА Новости, как вместе с сыном месяц не могла похоронить мужа из-за постоянных обстрелов ВСУ, пока на помощь не пришли российские военные. Как рассказала жительница Курахово, во время обстрелов ВСУ был прилет в дом. Осколком разоравшегося снаряда был смертельно ранен её муж. Пока супруг ещё был жив, его спустили в подвал из-за непрекращающихся обстрелов. Спасти мужчину не удалось. "Его ранило в легкое, мы его опустили в подвал, у него кровотечение было, развернуто легкое. Мы не могли кровь остановить, хотя как-то прикладывали, вроде бы остановилась, но только начали перевязывать, и опять кровь идет. Он прожил с нами сутки. Мы ему обезболивающие начали колоть, то ему было холодно, то жарко, но он не понял, сознание терял, и в последний раз сознание потерял и больше не пришел в себя", - пересказала она трагические события. Вытащить тело мужа из подвала вдвоем с сыном не получалось, удалось это только с помощью специальной шахтерской лебедки (жак), которая лежала на чердаке дома. "Хотя летало все кругом, сын рисковал своей жизнью, побежал на горище (чердак - ред.), полез, достал этот жак, и мы его жаком подняли наверх. Только подняли наверх, пошли прилеты. Мы его оставили у прихожей, сами опустились в подвал. Утром пришли, а он почти засыпан глиной был", - поясняет беженка. Тело вымыли, затем замотали в плёнку, и "он лежал у нас месяц". "Мы двери заделали пленкой и месяц жили в подвале. Каждый раз его ходили наведывали, через пленку разговаривали", - добавила Лариса. "Когда пришли русские военнослужащие, они спросили: "Будете выезжать?" Говорим, мы не можем выезжать, потому что нам надо, у нас двухсотый и две машины у нас. Они предложили нам вывезти машины и похоронить мужа", - рассказала она. На следующий день российские военнослужащие пришли, помогли похоронить супруга Ларисы, загрузить вещи и перевезти машины. "Хотя украинские летали дроны к нам во двор, прям прилетало в тот день. Русский дрон стоял наверху за нами, следил, пока мы все делали, хоронили и собирали машины ... Буквально за это время быстренько нас вывезли. Мы даже не помним, как это все быстро произошло", - отметила она. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250313/kiev-2004644725.html
https://ria.ru/20250312/evakuatsiya-2004445453.html
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курахово
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курахово, донецк, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецк, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Жительница Курахово рассказала, как месяц не могла похоронить мужа

Беженка Злая: из-за обстрелов ВСУ месяц не было возможности похоронить мужа

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Эвакуированная из Курахово мирная жительница Лариса Злая рассказала РИА Новости, как вместе с сыном месяц не могла похоронить мужа из-за постоянных обстрелов ВСУ, пока на помощь не пришли российские военные.
Как рассказала жительница Курахово, во время обстрелов ВСУ был прилет в дом. Осколком разоравшегося снаряда был смертельно ранен её муж. Пока супруг ещё был жив, его спустили в подвал из-за непрекращающихся обстрелов. Спасти мужчину не удалось.
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"Его ранило в легкое, мы его опустили в подвал, у него кровотечение было, развернуто легкое. Мы не могли кровь остановить, хотя как-то прикладывали, вроде бы остановилась, но только начали перевязывать, и опять кровь идет. Он прожил с нами сутки. Мы ему обезболивающие начали колоть, то ему было холодно, то жарко, но он не понял, сознание терял, и в последний раз сознание потерял и больше не пришел в себя", - пересказала она трагические события.
Вытащить тело мужа из подвала вдвоем с сыном не получалось, удалось это только с помощью специальной шахтерской лебедки (жак), которая лежала на чердаке дома.
"Хотя летало все кругом, сын рисковал своей жизнью, побежал на горище (чердак - ред.), полез, достал этот жак, и мы его жаком подняли наверх. Только подняли наверх, пошли прилеты. Мы его оставили у прихожей, сами опустились в подвал. Утром пришли, а он почти засыпан глиной был", - поясняет беженка.
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Тело вымыли, затем замотали в плёнку, и "он лежал у нас месяц". "Мы двери заделали пленкой и месяц жили в подвале. Каждый раз его ходили наведывали, через пленку разговаривали", - добавила Лариса.
"Когда пришли русские военнослужащие, они спросили: "Будете выезжать?" Говорим, мы не можем выезжать, потому что нам надо, у нас двухсотый и две машины у нас. Они предложили нам вывезти машины и похоронить мужа", - рассказала она.
На следующий день российские военнослужащие пришли, помогли похоронить супруга Ларисы, загрузить вещи и перевезти машины.
"Хотя украинские летали дроны к нам во двор, прям прилетало в тот день. Русский дрон стоял наверху за нами, следил, пока мы все делали, хоронили и собирали машины ... Буквально за это время быстренько нас вывезли. Мы даже не помним, как это все быстро произошло", - отметила она.
Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
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Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкКрасноармейскВооруженные силы Украины
 
 
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