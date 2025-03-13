https://ria.ru/20250313/kreml-2004760461.html

В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко

В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025

В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:11:00+03:00

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2025-03-13T15:12:00+03:00

россия

белоруссия

москва

александр лукашенко

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. Президенты России и Белоруссии, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что президенты сначала побеседуют один на один. Затем состоятся российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака. Кроме того, ожидается, что по итогам переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Также стороны планируют подписать ряд совместных документов. Ранее в четверг Лукашенко прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для Белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства.

https://ria.ru/20250313/peregovory-2004747530.html

россия

белоруссия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков