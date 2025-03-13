Рейтинг@Mail.ru
В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 13.03.2025 (обновлено: 15:12 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/kreml-2004760461.html
В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко
В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025
В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:11:00+03:00
2025-03-13T15:12:00+03:00
россия
белоруссия
москва
александр лукашенко
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977202753_398:87:3197:1661_1920x0_80_0_0_6ed0bb84aac43bee0f6e4d612fca691a.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. Президенты России и Белоруссии, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что президенты сначала побеседуют один на один. Затем состоятся российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака. Кроме того, ожидается, что по итогам переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Также стороны планируют подписать ряд совместных документов. Ранее в четверг Лукашенко прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для Белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства.
https://ria.ru/20250313/peregovory-2004747530.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977202753_468:0:3197:2047_1920x0_80_0_0_dfebad498afa4294150649d2e4838de3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Кремле

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. Президенты России и Белоруссии, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что президенты сначала побеседуют один на один. Затем состоятся российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака.
Кроме того, ожидается, что по итогам переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Также стороны планируют подписать ряд совместных документов.
Ранее в четверг Лукашенко прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для Белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Лавров высказался об ожиданиях от переговоров Путина с Лукашенко
Вчера, 14:17
 
РоссияБелоруссияМоскваАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала