https://ria.ru/20250313/kreml-2004760461.html
В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко
В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025
В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:11:00+03:00
2025-03-13T15:11:00+03:00
2025-03-13T15:12:00+03:00
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белоруссия
москва
александр лукашенко
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. Президенты России и Белоруссии, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что президенты сначала побеседуют один на один. Затем состоятся российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака. Кроме того, ожидается, что по итогам переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Также стороны планируют подписать ряд совместных документов. Ранее в четверг Лукашенко прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для Белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства.
https://ria.ru/20250313/peregovory-2004747530.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко
Переговоры Путина и Лукашенко начались в Кремле