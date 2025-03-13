https://ria.ru/20250313/kreml-2004710746.html

В Кремле назвали Белоруссию самым близким союзником России

В Кремле назвали Белоруссию самым близким союзником России - РИА Новости, 13.03.2025

В Кремле назвали Белоруссию самым близким союзником России

Белоруссия - самым близкий союзник России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T12:05:00+03:00

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белоруссия

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Белоруссия - самым близкий союзник России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Беларусь - наш самый близкий союзник страны, с которым нас объединяет союзное государство, самый развитый интеграционный формат на пространстве бывшего Советского союза, формат новой генерации, основанный на принципах взаимной любви и взаимного уважения, учета интересов друг друга", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004682288.html

белоруссия

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2025

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белоруссия, россия, дмитрий песков, политика