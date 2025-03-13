Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали Белоруссию самым близким союзником России - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 13.03.2025 (обновлено: 12:10 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/kreml-2004710746.html
В Кремле назвали Белоруссию самым близким союзником России
В Кремле назвали Белоруссию самым близким союзником России - РИА Новости, 13.03.2025
В Кремле назвали Белоруссию самым близким союзником России
Белоруссия - самым близкий союзник России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:05:00+03:00
2025-03-13T12:10:00+03:00
белоруссия
россия
дмитрий песков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Белоруссия - самым близкий союзник России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Беларусь - наш самый близкий союзник страны, с которым нас объединяет союзное государство, самый развитый интеграционный формат на пространстве бывшего Советского союза, формат новой генерации, основанный на принципах взаимной любви и взаимного уважения, учета интересов друг друга", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004682288.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, дмитрий песков, политика
Белоруссия, Россия, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле назвали Белоруссию самым близким союзником России

Песков назвал Белоруссию самым близким союзником России

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Белоруссия - самым близкий союзник России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Беларусь - наш самый близкий союзник страны, с которым нас объединяет союзное государство, самый развитый интеграционный формат на пространстве бывшего Советского союза, формат новой генерации, основанный на принципах взаимной любви и взаимного уважения, учета интересов друг друга", - сказал Песков.
Прибытие Лукашенко в Москву - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию
10:06
 
БелоруссияРоссияДмитрий ПесковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала