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Житель Омска получил кредит на 232 миллиона рублей по поддельным документам - РИА Новости, 13.03.2025
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16:39 13.03.2025 (обновлено: 17:27 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/kredit-2004793936.html
Житель Омска получил кредит на 232 миллиона рублей по поддельным документам
Житель Омска получил кредит на 232 миллиона рублей по поддельным документам - РИА Новости, 13.03.2025
Житель Омска получил кредит на 232 миллиона рублей по поддельным документам
Житель Омска получил по поддельным документам кредит на 232 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:39:00+03:00
2025-03-13T17:27:00+03:00
происшествия
омск
калининград
россельхозбанк
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ОМСК, 13 мар - РИА Новости. Житель Омска получил по поддельным документам кредит на 232 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Кредит был незаконно получен в АО "Россельхозбанк". После возбуждения уголовного дела мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Государству был причинен ущерб на сумму более 279 миллионов рублей. "В период с августа по сентябрь 2021 года руководитель коммерческой организации, используя поддельные документы, подтверждающие финансовую состоятельность своей фирмы, незаконно получил в банке кредит на сумму 232 миллиона рублей. При этом реального намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства у него не было", – сообщили в пресс-службе. Мужчина был задержан в Калининграде. Вину в незаконном получении кредита он не признал. Суд отправил его под домашний арест. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.
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происшествия, омск, калининград, россельхозбанк
Происшествия, Омск, Калининград, Россельхозбанк

Житель Омска получил кредит на 232 миллиона рублей по поддельным документам

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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ОМСК, 13 мар - РИА Новости. Житель Омска получил по поддельным документам кредит на 232 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Кредит был незаконно получен в АО "Россельхозбанк". После возбуждения уголовного дела мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Государству был причинен ущерб на сумму более 279 миллионов рублей.
"В период с августа по сентябрь 2021 года руководитель коммерческой организации, используя поддельные документы, подтверждающие финансовую состоятельность своей фирмы, незаконно получил в банке кредит на сумму 232 миллиона рублей. При этом реального намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства у него не было", – сообщили в пресс-службе.
Мужчина был задержан в Калининграде. Вину в незаконном получении кредита он не признал. Суд отправил его под домашний арест. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.
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ПроисшествияОмскКалининградРоссельхозбанк
 
 
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