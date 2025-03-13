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Житель Омска получил кредит на 232 миллиона рублей по поддельным документам

Житель Омска получил кредит на 232 миллиона рублей по поддельным документам - РИА Новости, 13.03.2025

Житель Омска получил кредит на 232 миллиона рублей по поддельным документам

Житель Омска получил по поддельным документам кредит на 232 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T16:39:00+03:00

2025-03-13T16:39:00+03:00

2025-03-13T17:27:00+03:00

происшествия

омск

калининград

россельхозбанк

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ОМСК, 13 мар - РИА Новости. Житель Омска получил по поддельным документам кредит на 232 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Кредит был незаконно получен в АО "Россельхозбанк". После возбуждения уголовного дела мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Государству был причинен ущерб на сумму более 279 миллионов рублей. "В период с августа по сентябрь 2021 года руководитель коммерческой организации, используя поддельные документы, подтверждающие финансовую состоятельность своей фирмы, незаконно получил в банке кредит на сумму 232 миллиона рублей. При этом реального намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства у него не было", – сообщили в пресс-службе. Мужчина был задержан в Калининграде. Вину в незаконном получении кредита он не признал. Суд отправил его под домашний арест. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

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омск

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происшествия, омск, калининград, россельхозбанк