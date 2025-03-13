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Ушаков поддерживает регулярные телефонные контакты с Уолтцем

Ушаков поддерживает регулярные телефонные контакты с Уолтцем - РИА Новости, 13.03.2025

Ушаков поддерживает регулярные телефонные контакты с Уолтцем

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что поддерживает регулярные телефонные контакты с помощником президента США по национальной безопасности Майком... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T13:58:00+03:00

2025-03-13T13:58:00+03:00

2025-03-13T14:04:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что поддерживает регулярные телефонные контакты с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем."Я сам в последнее время поддерживаю такие регулярные телефонные контакты с Майком Уолтцем", - сказал Ушаков в интервью телеканалу "Россия-1".Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250313/yuriyushakov-2004743599.html

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в мире, юрий ушаков, майк уолтц, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций, ближний восток, сша, россия