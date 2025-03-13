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Ушаков поддерживает регулярные телефонные контакты с Уолтцем - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:58 13.03.2025 (обновлено: 14:04 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/kontakty-2004742082.html
Ушаков поддерживает регулярные телефонные контакты с Уолтцем
Ушаков поддерживает регулярные телефонные контакты с Уолтцем - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков поддерживает регулярные телефонные контакты с Уолтцем
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что поддерживает регулярные телефонные контакты с помощником президента США по национальной безопасности Майком... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:58:00+03:00
2025-03-13T14:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
юрий ушаков
майк уолтц
сергей лавров
российский фонд прямых инвестиций
ближний восток
сша
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что поддерживает регулярные телефонные контакты с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем."Я сам в последнее время поддерживаю такие регулярные телефонные контакты с Майком Уолтцем", - сказал Ушаков в интервью телеканалу "Россия-1".Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250313/yuriyushakov-2004743599.html
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в мире, юрий ушаков, майк уолтц, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций, ближний восток, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Юрий Ушаков, Майк Уолтц, Сергей Лавров, Российский фонд прямых инвестиций, Ближний Восток, США, Россия
Ушаков поддерживает регулярные телефонные контакты с Уолтцем

Ушаков поддерживает регулярные телефонные контакты с Майком Уолтцем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что поддерживает регулярные телефонные контакты с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем.
"Я сам в последнее время поддерживаю такие регулярные телефонные контакты с Майком Уолтцем", - сказал Ушаков в интервью телеканалу "Россия-1".
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Ушаков: Россия рассчитывает, что США учтут ее позицию в совместной работе
дополняется ...
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЮрий УшаковМайк УолтцСергей ЛавровРоссийский фонд прямых инвестицийБлижний ВостокСШАРоссия
 
 
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