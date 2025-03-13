https://ria.ru/20250313/kommunikatsiya-2004586709.html

Разведки всегда найдут общий язык: СВР и ЦРУ восстанавливают коммуникацию

Разведки всегда найдут общий язык: СВР и ЦРУ восстанавливают коммуникацию - РИА Новости, 13.03.2025

Разведки всегда найдут общий язык: СВР и ЦРУ восстанавливают коммуникацию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом, сообщили в российской спецслужбе. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T08:00:00+03:00

2025-03-13T08:00:00+03:00

2025-03-13T08:01:00+03:00

аналитика

россия

сша

сергей нарышкин

александр дарчиев

центральное разведывательное управление (цру)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом, сообщили в российской спецслужбе.Руководители ведомств договорились проводить регулярные контакты для содействия обеспечению международной стабильности и безопасности, а также для снижения конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, Нарышкин и Рэтклифф обсудили вопросы взаимодействия СВР и ЦРУ по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций.Из-за очевидной и понятной закрытости разведывательных сообществ всего мира информации о контактах между их первыми лицами традиционно немного. Как правило, она сводится к сухим формулировкам, которые и комментировать-то трудно. В свою очередь, это порождает нездоровую конспирологию, придающую излишнюю драматичность порой весьма рутинному общению.Вот и сейчас телефонный разговор Сергея Нарышкина с только что вступившим в должность главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом совпал по времени с американо-украинскими переговорами в Саудовской Аравии и с российско-американским переговорным процессом, в ходе которого Москва и Вашингтон обсуждают нормализацию двусторонних отношений, а также возможные пути разрешения украинского кризиса. Тут надо особо подчеркнуть, что это два разных процесса: выработка решений по Украине не находится в зависимости от восстановления разрушенных прежними американскими администрациями американо-российских отношений.С обеих сторон действительно имеется желание восстановить разрушенное, поскольку без элементарного дипломатического общения невозможны ни урегулирование кризисов, ни переговоры по глобальным вопросам типа сокращения ядерных вооружений. Напомним, что на первом этапе уже достигнута договоренность о возвращении послов (Александр Дарчиев назначен приказом Владимира Путина послом в Вашингтоне; американцы с кандидатурой пока окончательно не определились) и возобновлении нормальной работы посольств. Но и этот процесс пока только начинается. Например, еще не известно, до какой численности будут восстановлены штаты посольств и других загранучреждений, а также судьба незаконно конфискованной американцами российской собственности в США. Точно понятно, что будут разблокированы счета посольств.Вот и в других чувствительных сферах начинаются аналогичные процессы. Нельзя сказать, что общение между представителями СВР и ЦРУ было в последние годы разрушено до основания, но рутинность этого процесса прекратилась. Дело в том, что существуют чувствительные сферы, в которых прерывать общение между крупнейшими разведками мира было безответственно, но, к сожалению, по вине американской стороны это произошло. Например, никуда не делся международный терроризм, в первую очередь радикально-исламистского толка. Конечно, есть ряд нюансов. В частности, это касается квалификации тех или иных террористических группировок, которые в РФ и США могут быть по-разному истолкованы. Но в целом обмен упреждающей информацией о готовящихся террористических актах — практика чрезвычайно полезная.Но даже в этом вопросе накопилось недоверие. Американская сторона отказывается верифицировать свою информацию, из-за чего бывает крайне сложно определить степень ее достоверности. Дело в том, что ЦРУ десятилетиями страдало от излишней и в принципе несвойственной разведке доверчивости, когда любую нравящуюся им информацию американцы объявляли достоверной, не проверяя ее источник. Или же наоборот — им настолько нравился их источник, что они слепо верили всему, что он говорит. А если такая непроверенная информация передавалась по официальным каналам, например, в СВР РФ, то возникало разумное желание сперва все это подтвердить, а затем уже меры принимать. И на восстановление такого доверия теперь уйдут годы, да и то определенный дискомфорт будет всегда.В каком-то смысле общение Сергея Нарышкина и Джона Рэтклиффа призвано как раз восстановить такие каналы общения в их хотя бы формальном, административном виде. Это и есть первые шаги по восстановлению доверия, которое в сфере с очень чувствительной информацией превратится в долгий и непростой процесс.Кроме того, американская сторона сейчас переживает очень сложный и пока не до конца понятный этап радикальных реформ разведывательного сообщества. В сфере сотрудничества с СВР это будет выражаться в переориентации американской разведки на те сферы, которые ранее традиционно не входили в их круг забот. В первую очередь это проблема наркокартелей. Почти наверняка можно предположить, что Лэнгли рано или поздно обратится к СВР с просьбой о помощи. Сейчас сложно представить себе какие-либо другие сферы и направления, в которых на нынешнем этапе возможен широкий информационный обмен.С другой стороны, разведывательные каналы традиционно воспринимаются как некие "резервные" системы сигнальной связи между государствами. Не секрет, что Сергей Нарышкин в прошлые тяжелые годы неоднократно встречался с бывшим директором ЦРУ Уильямом Бернсом, действительно поддерживая такой канал в ситуации, когда обычные дипломатические инструменты были заморожены из-за "войны посольств". Сейчас такое представить не то чтобы сложно, просто было бы не совсем логично использовать каналы разведки в атмосфере, когда дипломатические отношения, наоборот, нормализуются. В подобном контексте было бы как раз более продуктивно восстановить прежнее "разделение труда" между МИД и СВР, избегая дублирования, которое, в свою очередь, может привести не только к искажению позиции сторон, но и создать угрозу нездоровых манипуляций. Кроме того, нынешний глава ЦРУ Джон Рэтклифф не имеет достаточного административного опыта в этой сфере, хотя и отличается бойцовским характером.И уж точно в ходе первого — что называется, установочного — телефонного разговора Нарышкина и Рэтклиффа не могло быть и речи о каких-то тайных договоренностях. Почти наверняка ни слова не было сказано и по существу украинского кризиса. Все возможно, однако немного попозже. Процесс пошел, но подталкивать этот механизм не следует. У разведки есть свои каналы связи с американскими коллегами, только надо рационально к ним относиться.

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аналитика, россия, сша, сергей нарышкин, александр дарчиев, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)