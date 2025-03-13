https://ria.ru/20250313/koalitsiya-2004743699.html

Bloomberg раскрыл детали британско-французского плана по Украине

Bloomberg раскрыл детали британско-французского плана по Украине - РИА Новости, 13.03.2025

Bloomberg раскрыл детали британско-французского плана по Украине

Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:03:00+03:00

2025-03-13T14:03:00+03:00

2025-03-13T14:10:00+03:00

в мире

украина

россия

великобритания

кир стармер

эммануэль макрон

дональд трамп

содружество наций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002687478_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dadc60f7ca153e7f46665aa2f51ef5f0.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности, передает агентство Блумберг. В понедельник официальный представитель Даунинг-стрит сообщил, что в субботу Стармер проведет вторую встречу на уровне лидеров для обсуждения ситуации на Украине, она пройдет в онлайн-формате. "Стармер и Макрон ведут обсуждения с 37 странами по созданию "коалиции желающих" на Украине, если будет достигнуто мирное урегулирование", - говорится в материале агентства. По данным Блумберг, речь идет о государствах Европы, британского Содружества наций и Азии. Источники сказали агентству, что к переговорам присоединились некоторые страны, не являющиеся членами НАТО, включая Австралию, Японию и Новую Зеландию. Как сообщили агентству неназванные британские чиновники, у каждого государства, желающего войти в коалицию, спрашивают, какие гарантии безопасности оно готово предоставить. Тем, кто отказывается отправлять миротворческие силы на Украину, предлагают развернуть свои сухопутные силы в соседних с Украиной странах, предоставить военные корабли, включая минных тральщиков, воздушные суда, танки или разведданные. В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. 3 марта агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html

https://ria.ru/20250116/britanija-1994087676.html

https://ria.ru/20250310/razveddannye-2004187779.html

украина

россия

великобритания

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, великобритания, кир стармер, эммануэль макрон, дональд трамп, содружество наций, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), франция