https://ria.ru/20250313/koalitsiya-2004743699.html
Bloomberg раскрыл детали британско-французского плана по Украине
Bloomberg раскрыл детали британско-французского плана по Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Bloomberg раскрыл детали британско-французского плана по Украине
Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:03:00+03:00
2025-03-13T14:03:00+03:00
2025-03-13T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности, передает агентство Блумберг. В понедельник официальный представитель Даунинг-стрит сообщил, что в субботу Стармер проведет вторую встречу на уровне лидеров для обсуждения ситуации на Украине, она пройдет в онлайн-формате. "Стармер и Макрон ведут обсуждения с 37 странами по созданию "коалиции желающих" на Украине, если будет достигнуто мирное урегулирование", - говорится в материале агентства. По данным Блумберг, речь идет о государствах Европы, британского Содружества наций и Азии. Источники сказали агентству, что к переговорам присоединились некоторые страны, не являющиеся членами НАТО, включая Австралию, Японию и Новую Зеландию. Как сообщили агентству неназванные британские чиновники, у каждого государства, желающего войти в коалицию, спрашивают, какие гарантии безопасности оно готово предоставить. Тем, кто отказывается отправлять миротворческие силы на Украину, предлагают развернуть свои сухопутные силы в соседних с Украиной странах, предоставить военные корабли, включая минных тральщиков, воздушные суда, танки или разведданные. В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. 3 марта агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html
https://ria.ru/20250116/britanija-1994087676.html
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в мире, украина, россия, великобритания, кир стармер, эммануэль макрон, дональд трамп, содружество наций, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), франция
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Содружество наций, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Франция
Bloomberg раскрыл детали британско-французского плана по Украине
Bloomberg: Стармер и Макрон призвали 37 стран к созданию коалиции по Украине
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности, передает агентство Блумберг.
В понедельник официальный представитель Даунинг-стрит сообщил, что в субботу Стармер проведет вторую встречу на уровне лидеров для обсуждения ситуации на Украине, она пройдет в онлайн-формате.
"Стармер и Макрон ведут обсуждения с 37 странами по созданию "коалиции желающих" на Украине, если будет достигнуто мирное урегулирование", - говорится в материале агентства.
По данным Блумберг, речь идет о государствах Европы, британского Содружества наций и Азии. Источники сказали агентству, что к переговорам присоединились некоторые страны, не являющиеся членами НАТО, включая Австралию, Японию и Новую Зеландию.
Как сообщили агентству неназванные британские чиновники, у каждого государства, желающего войти в коалицию, спрашивают, какие гарантии безопасности оно готово предоставить. Тем, кто отказывается отправлять миротворческие силы на Украину, предлагают развернуть свои сухопутные силы в соседних с Украиной странах, предоставить военные корабли, включая минных тральщиков, воздушные суда, танки или разведданные.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. 3 марта агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".