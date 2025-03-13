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В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 13.03.2025
В Киеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Киеве, затем в городе была объявлена тревога, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T00:47:00+03:00
2025-03-13T00:47:00+03:00
2025-03-13T00:55:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Киеве, затем в городе была объявлена тревога, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Сообщают о взрыве на левом берегу Киева", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.По данным издания "Страна.ua" сначала в Киеве прозвучал взрыв, а после была объявлена тревога.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Киеве, а также в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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