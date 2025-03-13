https://ria.ru/20250313/khimki-2004777697.html

Землякова проверила готовность детского сада на 320 мест в Химках

Землякова проверила готовность детского сада на 320 мест в Химках - РИА Новости, 13.03.2025

Землякова проверила готовность детского сада на 320 мест в Химках

Глава городского округа Химки Елена Землякова оценила строительную готовность дошкольного учреждения на Юбилейном проспекте, рассчитанного на 320 мест, сообщает РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:52:00+03:00

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химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова оценила строительную готовность дошкольного учреждения на Юбилейном проспекте, рассчитанного на 320 мест, сообщает пресс-служба администрации округа. Уточняется, что в заведении планируется разместить 14 групп, включая компенсирующие — они предназначены для ребят с особенностями в развитии. "Просторные классы, новейшее оборудование — все это позволит привить интерес к учебе ребятам с раннего возраста. Важно, что работы мы контролируем вместе с нашими депутатами. Вместе с Юлией Сергеевной Ишковой (исполняющей обязанности директора лицея №12, депутатом Совета депутатов городского округа Химки — ред.) пообщались со строителями, проверили будущие группы и залы для занятий творчеством", — заявила Землякова, слова которой приводит пресс-служба. Отмечается, что на объекте завершили черновую отделку помещений, на данный момент специалисты монтируют инженерные сети, впереди — отделочные работы. По фасаду выполнено утепление, в скором времени начнется облицовка. Ишкова добавила, что в здании предусмотрено все для комфортного развития и воспитания детей. Строительство планируют завершить к началу нового учебного года.

https://ria.ru/20250312/khimki-2004550821.html

https://ria.ru/20250310/khimki-2004006233.html

химки (городской округ в московской области)

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химки (городской округ в московской области)