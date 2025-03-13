Рейтинг@Mail.ru
Землякова проверила готовность детского сада на 320 мест в Химках - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/khimki-2004777697.html
Землякова проверила готовность детского сада на 320 мест в Химках
Землякова проверила готовность детского сада на 320 мест в Химках - РИА Новости, 13.03.2025
Землякова проверила готовность детского сада на 320 мест в Химках
Глава городского округа Химки Елена Землякова оценила строительную готовность дошкольного учреждения на Юбилейном проспекте, рассчитанного на 320 мест, сообщает РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:52:00+03:00
2025-03-13T15:52:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004775325_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_239a69f8f1388a40da331a6b87dd43fa.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова оценила строительную готовность дошкольного учреждения на Юбилейном проспекте, рассчитанного на 320 мест, сообщает пресс-служба администрации округа. Уточняется, что в заведении планируется разместить 14 групп, включая компенсирующие — они предназначены для ребят с особенностями в развитии. "Просторные классы, новейшее оборудование — все это позволит привить интерес к учебе ребятам с раннего возраста. Важно, что работы мы контролируем вместе с нашими депутатами. Вместе с Юлией Сергеевной Ишковой (исполняющей обязанности директора лицея №12, депутатом Совета депутатов городского округа Химки — ред.) пообщались со строителями, проверили будущие группы и залы для занятий творчеством", — заявила Землякова, слова которой приводит пресс-служба. Отмечается, что на объекте завершили черновую отделку помещений, на данный момент специалисты монтируют инженерные сети, впереди — отделочные работы. По фасаду выполнено утепление, в скором времени начнется облицовка. Ишкова добавила, что в здании предусмотрено все для комфортного развития и воспитания детей. Строительство планируют завершить к началу нового учебного года.
https://ria.ru/20250312/khimki-2004550821.html
https://ria.ru/20250310/khimki-2004006233.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004775325_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_3dc54779dc81c2cfb128c0b58eb15ad3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Землякова проверила готовность детского сада на 320 мест в Химках

Землякова проверила состояние детского сада на 320 мест в Новых Химках

© Фото : Администрация городского округа Химки.Глава городского округа Химки Московской области Елена Землякова проверила готовность детского сада на 320 мест
Глава городского округа Химки Московской области Елена Землякова проверила готовность детского сада на 320 мест - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Администрация городского округа Химки.
Глава городского округа Химки Московской области Елена Землякова проверила готовность детского сада на 320 мест. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова оценила строительную готовность дошкольного учреждения на Юбилейном проспекте, рассчитанного на 320 мест, сообщает пресс-служба администрации округа.
Уточняется, что в заведении планируется разместить 14 групп, включая компенсирующие — они предназначены для ребят с особенностями в развитии.
ПКиО им. Л.Н. Толстого в Химках - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Химках проведут спортивный праздник для всей семьи
12 марта, 15:45
"Просторные классы, новейшее оборудование — все это позволит привить интерес к учебе ребятам с раннего возраста. Важно, что работы мы контролируем вместе с нашими депутатами. Вместе с Юлией Сергеевной Ишковой (исполняющей обязанности директора лицея №12, депутатом Совета депутатов городского округа Химки — ред.) пообщались со строителями, проверили будущие группы и залы для занятий творчеством", — заявила Землякова, слова которой приводит пресс-служба.
Отмечается, что на объекте завершили черновую отделку помещений, на данный момент специалисты монтируют инженерные сети, впереди — отделочные работы. По фасаду выполнено утепление, в скором времени начнется облицовка.
Ишкова добавила, что в здании предусмотрено все для комфортного развития и воспитания детей.
Строительство планируют завершить к началу нового учебного года.
Глава городского округа Химки Московской области Елена Землякова встретилась с женами бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Глава Химок встретилась с женами бойцов СВО
10 марта, 09:16
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала