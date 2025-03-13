https://ria.ru/20250313/khimki-2004777697.html
Землякова проверила готовность детского сада на 320 мест в Химках
Землякова проверила готовность детского сада на 320 мест в Химках - РИА Новости, 13.03.2025
Землякова проверила готовность детского сада на 320 мест в Химках
Глава городского округа Химки Елена Землякова оценила строительную готовность дошкольного учреждения на Юбилейном проспекте, рассчитанного на 320 мест, сообщает РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:52:00+03:00
2025-03-13T15:52:00+03:00
2025-03-13T15:52:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004775325_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_239a69f8f1388a40da331a6b87dd43fa.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова оценила строительную готовность дошкольного учреждения на Юбилейном проспекте, рассчитанного на 320 мест, сообщает пресс-служба администрации округа. Уточняется, что в заведении планируется разместить 14 групп, включая компенсирующие — они предназначены для ребят с особенностями в развитии. "Просторные классы, новейшее оборудование — все это позволит привить интерес к учебе ребятам с раннего возраста. Важно, что работы мы контролируем вместе с нашими депутатами. Вместе с Юлией Сергеевной Ишковой (исполняющей обязанности директора лицея №12, депутатом Совета депутатов городского округа Химки — ред.) пообщались со строителями, проверили будущие группы и залы для занятий творчеством", — заявила Землякова, слова которой приводит пресс-служба. Отмечается, что на объекте завершили черновую отделку помещений, на данный момент специалисты монтируют инженерные сети, впереди — отделочные работы. По фасаду выполнено утепление, в скором времени начнется облицовка. Ишкова добавила, что в здании предусмотрено все для комфортного развития и воспитания детей. Строительство планируют завершить к началу нового учебного года.
https://ria.ru/20250312/khimki-2004550821.html
https://ria.ru/20250310/khimki-2004006233.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004775325_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_3dc54779dc81c2cfb128c0b58eb15ad3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Землякова проверила готовность детского сада на 320 мест в Химках
Землякова проверила состояние детского сада на 320 мест в Новых Химках
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова оценила строительную готовность дошкольного учреждения на Юбилейном проспекте, рассчитанного на 320 мест, сообщает пресс-служба администрации округа.
Уточняется, что в заведении планируется разместить 14 групп, включая компенсирующие — они предназначены для ребят с особенностями в развитии.
"Просторные классы, новейшее оборудование — все это позволит привить интерес к учебе ребятам с раннего возраста. Важно, что работы мы контролируем вместе с нашими депутатами. Вместе с Юлией Сергеевной Ишковой (исполняющей обязанности директора лицея №12, депутатом Совета депутатов городского округа Химки — ред.) пообщались со строителями, проверили будущие группы и залы для занятий творчеством", — заявила Землякова, слова которой приводит пресс-служба.
Отмечается, что на объекте завершили черновую отделку помещений, на данный момент специалисты монтируют инженерные сети, впереди — отделочные работы. По фасаду выполнено утепление, в скором времени начнется облицовка.
Ишкова добавила, что в здании предусмотрено все для комфортного развития и воспитания детей.
Строительство планируют завершить к началу нового учебного года.