https://ria.ru/20250313/kareliya-2004848348.html

Карельские парламентарии обсудили сотрудничество с витебскими депутатами

Карельские парламентарии обсудили сотрудничество с витебскими депутатами - РИА Новости, 13.03.2025

Карельские парламентарии обсудили сотрудничество с витебскими депутатами

Депутаты Законодательного Собрания Карелии обсудили сотрудничество региона с коллегами из Витебской области Белоруссии, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:12:00+03:00

2025-03-13T19:12:00+03:00

2025-03-13T19:12:00+03:00

республика карелия

витебская область

белоруссия

россия

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Карелии обсудили сотрудничество региона с коллегами из Витебской области Белоруссии, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Взаимодействие обсудили на заседании комиссии Заксобрания по межпарламентскому и международному сотрудничеству. В режиме видео-конференц-связи к совещанию подключились представители Витебского областного Совета депутатов, в том числе председатель Дмитрий Демидов. Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович, приветствуя участников совещания, отметил, что отношения народов Белоруссии и России имеют давнюю историю. Страны строят отношения на принципах открытости, стратегического партнерства и союзничества, а сегодняшние вызовы делают их только крепче. Сотрудничество между Карелией и Витебской областью развивается в торгово-экономической и социально-культурной сферах, включая лесное хозяйство, строительство, туризм, науку и образование, отметил председатель Заксобрания. Шандалович также лично пригласил коллег в Карелию на заседание постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. Ранее было направлено официальное приглашение. "В программу визита для посещения включен ряд предприятий агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Карелии с целью представить опыт нашей северной республики. В Карелии мы предлагаем обсудить не только вопросы агропромышленной политики, но и комплекс вопросов, которые направлены на развитие дружеских взаимовыгодных отношений между Витебской областью и нашей республикой", – приводит пресс-служба слова Шандаловича. Спикер карельского парламента отметил, что визит витебских коллег поможет развитию и укреплению отношений не только между регионами, но и странами. Демидов поблагодарил карельских парламентариев за приглашение. Он отметил, что в настоящее время формируется делегация, готовятся вопросы для совместного обсуждения сторонами и презентационные материалы. Он подчеркнул, что по итогам 2024 года товарооборот между регионами вырос более чем в два раза. Шандалович подчеркнул, что для развития экономических связей необходимо совершенствовать нормативную базу. Врио министра экономического развития Карелии Александр Ломако рассказал участникам заседания о взаимодействии Карелии и Белоруссии в различных сферах. По его словам, в рамках специального инвестиционного контракта в Петрозаводске реализуется проект по созданию производства лесозаготовительной техники - харвестеров и форвардеров среднего и тяжелого класса и комплектующих для них. Инвестором стало одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий. На сегодняшний день оно инвестировало более 1,1 миллиарда рублей собственных средств, создано более 120 рабочих мест, произведено более 280 единиц техники. На совещании также обсудили предложения по различным направлениям взаимодействия между регионами. Так, председатель Комиссии Марина Гуменникова отметила, что необходимо детализировать и обновить план мероприятий по реализации соглашения о межпарламентском сотрудничестве.

https://ria.ru/20250311/medal-2004357734.html

https://ria.ru/20250220/kareliya-2000651322.html

республика карелия

витебская область

белоруссия

россия

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республика карелия, витебская область, белоруссия, россия